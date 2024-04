Koliko dugo u Njemačkoj morate čuvati izvode iz banke?

Podijeli :

U mnogim kućanstvima bankovni izvodi se gomilaju. No, jeste li ih uopće duži sačuvati?

Mnogi stanovnici Njemačke se pitaju jesu li dužni čuvati bankovne izvode. U Njemačkoj i bankovni izvodi pripadaju u kategoriju važnih dokumenata, te ih pojedinci zbog toga moraju čuvati, piše Fenix-magazin.

Moram li čuvati bankovne izvode?

Općenito: Kao fizička osoba niste obvezni čuvati izvode bankovnih računa. Ali postoje iznimke.

Dokazi uplata

To uključuje račune za usluge koje pružaju obrtnici, vrtlari ili kućni pomoćnici, a koje želite odbiti od poreza. Ako je potrebno, porezna uprava želi provjeriti je li iznos koji ste naveli u poreznoj prijavi točan ili je tvrtka koju ste naručili ispravno iskazala porez na promet.

Natprosječna zarada

Osobe s visokim primanjima također moraju čuvati bankovne izvode. Takvim se smatrate ako imate prihod veći od 500.000 eura godišnje od posla, kapitalne imovine, iznajmljivanja i leasinga ili drugog prihoda.

Samozaposlene osobe

Ako ste poduzetnik i dužni ste voditi računovodstvo, dužni ste čuvati i izvode za poslovni račun.

No bez obzira na to zahtijeva li zakon ili ne, čuvanje bankovnih izvoda ima smisla za sve. Ako dođe do spora, možete to iskoristiti da dokažete da ste stvarno izvršili uplatu.

Koliko dugo trebam čuvati izvode računa?

Privatnim osobama stručnjaci preporučuju čuvanje izvoda računa najmanje tri godine – tada nastupa zakonska zastara. Tako možete pružiti dokaze o izvršenim ili primljenim uplatama.

Ako ste od poreza odbili račune obrtnika, porezna uprava zahtijeva da uplatnice čuvate dvije godine. Za usluge vezane uz kućanstvo, kao što je vrtlarstvo ili čišćenje, morate čuvati relevantne izvode računa barem dok ne primite obračun poreza i dok ne istekne rok za prigovor.

Bankovne izvode morate čuvati do pet godina ako se odlučite kupiti kuću ili stan. Tako možete dokazati kada ste i koliko novca prebacili.

Ako ste angažirali majstore za gradnju kuće ili stana ili za ugradnju centralnog grijanja ili kuhinje, trebali biste čuvati i bankovne izvode računa najmanje pet godina.

Ako zarađujete više od 500.000 eura godišnje, imate rok čuvanja izvoda od šest godina. Odlučujući je zbroj svih dohodaka od nesamostalnog rada, osnovnih sredstava, najma i leasinga te ostalih dohodaka. Ako ste samozaposleni i obvezni ste voditi evidenciju, izvode s poslovnih računa morate čuvati deset godina.

Što se odnosi na elektroničke izvode računa?

Elektronički izvodi prihvaćaju se kao dokaz plaćanja na isti način kao i papirnati. Mnoge banke dopuštaju arhiviranje izvoda računa na nekoliko godina ili čak trajno.

Ipak, preporučljivo je preuzeti ih i spremiti u vlastitu arhivu te napraviti sigurnosne kopije.

Što mogu učiniti ako sam izgubio bankovne izvode?

Od svoje banke možete zatražiti izvode računa. Kako pišu njemački mediji, banke su dužne čuvati vaše izvode najmanje deset godina.

Međutim, većina financijskih institucija naplaćuje naknadu za uslugu – a ona se često povećava sa starošću traženih dokumenata.

