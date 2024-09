Koliko je Hezbolah pogođen? Analitičar otkrio koji su im trenutno najveći izazovi

Podijeli :

Sigurnosni stručnjak i vanjskopolitički analitičar Mirko Bilandžić je za N1 Pregled dana komentirao situaciju na Bliskom istoku.

“Bliski istok je desetljećima najturbulentnije, najsmrtonosnije područje. Svaki put kad se dogodi eskalacija nekog akutnog sukoba uvijek prijeti mogućnost da se sukob raširi. Eskalacija sukoba je samo pitanje trenutnih okolnosti i vremena”, rekao je Bilandžić odgovarajući na pitanje je li moguće da se sukob proširi na cijeli Bliski istok.

Komentirao je i može li eskalacija sukoba dovesti do uključivanja Irana u rat.

“Zadnjih 30-ak godina presudna točka je odnos prema Iranu i takva opcija sukoba s Iranom je na sceni cijelo vrijeme. Iran na tom području ima jednu specifičnu poziciju, a to je da je uključen u sukobe kroz pružanje različitih tipova podrške. Zbog te povezanosti ta opcija postoji, a je li u racionalnom smislu izgledna, ja ne bih tako zaključio.

Ja mislim da su puno veći problem Hezbolah i Hamas. Oni su definirani kao dvije ključne točke kad je u pitanju izraelska nacionalna sigurnost, a sve ostale dimenzije, legije stranaca, šiitske i iranske, su jedna linija iza toga. U konačnici je zasigurno glavna meta Iran, ali za sada mi se ne čini da bi se išlo na izravnu konfrontaciju s Iranom”, smatra Bilandžić.

Uzdrmani Hezbolah

Bilandžić je komentirao i koliko je Hezbolah pogođen nakon što je Izrael eliminirao njihovog vođu.

“Ovo je treći put u povijesti da je moćni Izrael eliminirao vodstvo Hezbolaha. To je nešto što je uzdrmalo Hezbolah, ali ja ne mislim da će to dovesti u pitanje Hezbolah. Ja mislim da je puno veći izazov za Hezbolah to da su obavještajno izbušeni od strane Mossada. Terorističke organizacije generalno, a Hezbolah pogotovo imaju jako moćne kontraobavještajne aparate. Ovo što im se dogodilo kroz tajne operacije Mossad predstavlja puno veći izazov za Hezbolah kao i dovođenje u konsolidaciju sigurnosnih procedura.

Također, Nasrallah je bio lider i on je izgradio jedan moćni Hezbolah i čini mi se da Hezbolah nema još jednu takvu osobu. Ovo je jedan ozbiljniji udar, ali to ni u kojem slučaju neće dovesti u pitanje Hezbolah. Hezbolah ima ozbiljne gubitke i ne znam u kojem smjeru će ići odgovor prema Izraelu i tu je bitna uloga Irana”, kaže Bilandžić.

“Ništa ne može zaustaviti Izrael”

Bilandžić je komentirao i mogu li Sjedinjene Američke Države zaustaviti Izraelske napade na Libanon?

“Izraelska nacionalna sigurnost ovisi o Izraelu. Izrael se oslanja isključivo na sebe. Nikakvo savezništvu, nikakvo međunarodno pravo neće zaustaviti Izrael u odgovoru na to što im se dogodilo”, kaže Bilandžić.

