Pripremaju se odgovori Trumpu. Brkić: Ne treba uvoditi carine milo za drago, ovo su mete koje treba ciljati

Gost Anke Bilić Keserović u N1 Studiju uživo bio je Luka Brkić, profesor sa Sveučilišta Libertas.

“Nije ovo dan ni oslobođenja, neće se osloboditi ni Amerika ni svijet, ali nije ni katastrofa. Prostora za razgovore, kompromis i dalje ima”, kaže Brkić govoreći o odluci Donalda Trumpa da uvede carine – svima.

Što se tiče podataka koje je Trump pokazao, Brkić kaže kako bi ti podaci trebali biti pod velikom lupom. “Način izračuna nije prikazan, nisam siguran da su to točni podaci”, kaže. Dodaje da je agencija Fitch izašla s izračunom koji pokazuje da je efektivna carinska stopa u svijetu 22 posto. “To je veliki iskorak prema trgovinskom ratu, protekcionizmu, ali koliki će biti stvarni učinak, to uistinu treba pričekati”,

Slijede li pregovori?

Bivši ministar Boris Lalovac kaže da Trump šokira i da bi ovo trebao biti iskorak prema budućim pregovorima.

“Ja pretpostavljam, nadam se, da će do toga doći. Što je alternativa? U trgovinskom ratu nitko ne može profitirati. Razgovori su na dnevnom redu. Zašto Trump šokira, je li to najbolji put? E, to je pitanje na koje treba odgovarati, a čini mi se da se priča ne analizira u javnosti tako. Zašto on ruši institucije u Americi, ali i izvan nje? Sve institucije koje su dovele Ameriku na poziciju najmoćnije zemlje svijeta”, govori.

“Ovo je situacija rata svih protiv sviju. Koliko god Amerika bila jaka, ne može protiv svih. Pitanje je i kakvi će biti odgovori. Po mom sudu ne bi trebalo raditi ništa da Amerika prođe loše, da trgovinski ratovi eskaliraju. Nije daleko ta mogućnost”, kaže Brkić.

Kako odgovoriti?

Dodaje i da odmazda sigurno slijedi, ali da nije svaka vrsta odmazda ista i ne daje iste rezultate.

“Carine su po definiciji regresivni porez, pogađaju one koji su u najlošijoj poziciji, financijski su najslabiji. Te carine se uglavnom prelijevaju na potrošače, na cijene. Neke procjene već govore da je to tri i pol, četiri tisuće dolara veće opterećenje na godišnjoj razini zbog tog prelijevanja. To je tupi mehanizam carina i ne bi tako trebalo odgovarati.

EU, Kina, Japan, veliki, ključni vanjskotrgovinski partneri SAD-a imaju puno bolje odgovore od carina. Ukupni suficit SAD-a u uslugama je bilijun dolara. To su mete koje treba ciljati, a ne uvoditi carinu milo za drago. Odmazda je logičan, politički oportun potez, nemoguće je ne odgovoriti, predati se, ovo je posebna vrsta ludila. Ne bih nikada zagovarao da se ne odgovara, ali odgovor mora biti smislen i pogoditi pravu metu, a ne pucati ovako…”

