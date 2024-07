Kovač: “Macron je strateški fulao ceo fudbal”

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova, Miro Kovač, gostovao je u N1 studiju kod Ilije Radića, gdje je komentirao rezultate parlamentarnih izbora u Francuskoj.

Kovač kaže da nitko od utjecajnih ljudi u Francuskoj nije očekivao pobjedu ljevice. “Oni su htjeli spriječiti da Marine Le Pen bude apsolutna pobjednica, ali da se na kraju dogodi da Nova narodna fronta (NFP) ima najviše mandata, to nitko nije očekivao, pa ni oni sami”, rekao je.

“Francuska ima jedan stabilan sustav Treće republike, a nakon Drugog svjetskog rata dolazi do nestabilnosti Četvrte republike u kojoj su često padale vlade. Onda dolazi Peta republika s idejom stabilne vlasti 1958. i imali samo samo tri puta kohabitaciju, vladu i predsjednika različitih opcija. No i tada je vlada imala jasnu većinu, ali sada vlada neće imati jasnu većinu”, objasnio je.

Dvije opcije

“U drugom krugu često imate tri kandidata i dogodilo se to da su se lijevi savez i opcija Emmanuela Macrona dogovorili da se povuče slabiji kandidat da se ne rasipaju glasovi. Najviše glasova je osvojila Le Pen, na drugom mjestu je lijevi savez i na trećem je Macron, no budući da su napravili taj izborni inženjering s povlačenjem kandidata imaju zajedno više mandata od Nacionalnog okupljanja koji vodi Le Pen”, dodao je.

Kovač smatra da stabilne vlasti sada ne može biti. “Macron sada ima dvije opcije. Njegov premijer je podnio ostavku, a to znači da nisu uspjeli. Prva opcija je da se dogovore unutar redova ljevice i centrista, govorimo teoretski jer su već rekli u redovima Macrona da neće surađivati sa strankom Nepokorena Francuska, a oni su kao ekstremna ljevica”, navodi.

Druga je opcija da Macron nađe osobu od povjerenja koja bi formirala ekspertnu vladu koja će izdržati godinu dana jer godinu dana nema izbora, prema francuskom ustavu. Ta vlada bi mogla vladati uredbama kao tehnička vlada, ali to je nakaradno. To anticipira nove izbore sljedeće godini, Le Pen je rekla sinoć da ovo samo odgađa dolazak na vlast njezine političke stranke”, rekao je.

“Važna je stvar za njezine glasače, a kolege su joj to već počele raditi, a to je da govore da su pokradeni jer imaju najviše glasova. To će biti neka mobilizacijska platforma. Reći će da su pokradeni i da će doći na vlast za godinu dana i ponuditi rješenja”, dodao je.

Kovač navodi da Francuskoj prijeti paralize Nacionalne skupštine. “Ideja Macona je bila da raščisti odnose nakon podbačaja na EU izborima, no opet je konfuzija i nema stabilne većine. Francuskoj su potrebne reforme jer je visoko zadužena zemlja”, napominje te dodaje da je ovo i udarac za EU.

“Macron je strateški, kako bi rekli naši susjedi na istoku, “fulao ceo fudbal”, ali ima sreću u nesreći jer s novom vladom, ekspertnom, on je taj koji je faktor stabilnosti i moći će biti ozbiljan faktor stabilnosti”, rekao je.

