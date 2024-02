Kralj Charles ima rak, stručnjak ukazao na jednu zanimljivost: “To je izazvalo vrlo pozitivne reakcije”

Podijeli :

Britanskom kralju Charlesu III dijagnosticiran je oblik raka, objavila je Buckinghamska palača u ponedjeljak. Odmah je podvrgnut prvoj terapiji, a bit će odsutan iz javnog života na neodređeno razdoblje. Stručnjak za protokol Zdeslav Perković u Newsnightu je s našom Ivanom Tomić razgovarao kako ovo utječe na kraljevsku obitelj.

“Što dalje, ovisi o čitavom nizu događaju. Rak je u ranoj fazi. Već se iz nekih objava vidi da je podvrgnut testovima i kemoterapiji. Umanjio je svoje kraljevske dužnosti. Sutra je jedan gala događaja, ceremonija dodjele odlikovanja najzaslužnijim djelatnicima Ujedinjenog Kraljevstva iz politike diplomacije, vojske, umjetnosti… Odlučeno je da će princ William biti taj koji će davati odlikovanja”, kazao je Perković.

Tko je nasljednik kralja Charlesa? Princ Harry tek je peti na redu Kralj Charles prvi put u javnosti nakon što mu je dijagnosticiran rak

Princ Harry stigao je u utorak u London u posjet svom ocu, manje od 24 sata nakon što je objavljeno da monarh boluje od raka, a Perković navodi da je sada posebno potrebno jedinstvo kraljevske obitelji. Također, vjeruje da se sada odvijaju iscjeljujući razgovori oca i sina.

Kate Middleton, princeza od Walesa, također je nedavno bila u bolnici. “Jedna španjolska novina je izašla s viješću da je Kate Middleton imala postoperativne komplikacije i da su joj se borili za život, za što je Palača rekla da nije istina”, kazao je Perković pa dodao: “Oporavljala se neočekivano dugo jer je očito došlo do nekih komplikacija…”

Kraljevska obitelj u pravilu je zatvorena oko zdravstvenih stanja svojih članova, no kralj bio je otvoren oko svoje dijagnoze.

“Vrlo je zanimljivo da je kralj odlučio biti vrlo transparentan sa svojom dijagnozom, želio je potaknuti svjesnost. Odlučio je biti vrlo otvoren i to je izazvalo vrlo pozitivne reakcije”, kazao je Perković.

Perković navodi da u ovom slučaju abdikacija nije moguća. “Velika Britanija ima kraljevsku obitelj koja ima jedan pridjev koji ih čini specifičnom u odnosu na druge kraljevske obitelji – oni su svećenička obitelj, svećenička monarhija.”

“Može se dogoditi da William postane counselor of state, to ima manji obim djelovanja i za kraće vrijeme”, rekao je Perković pa dodao: “Nemojte zaboraviti da kralj i kraljica imaju i pravo raspustiti parlament.”

“Drugi scenariji je da ako se stanje kralja bitno pogorša, ako dođe bolesti i duha i tijela, tada se potpisuje jedna izjava koju potpisuje kraljica Camilla, lord chancellor, Speaker of the House of Commons, najviše pravosudne funckije u Velikoj Britaniji, potrebna su tri potpisa, a pet je maksimum i tu se automatski pokreće procedura. Tada William postaje kralj, ima sve ovlasti kao kralj”, kazao je Perković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Puhovski o Turudiću: Sličan je Milanoviću. To je jako loše Plenković dobio podršku partnera za Turudića: “Strašno je što su poruke izašle”