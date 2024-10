Krasnec: Trump je favorit još od atentata

Podijeli :

Novinar Večernjeg lista Tomislav Krasnec gostovao je u Pregledu dana kod Ilije Jandrića gdje je komentirao američke predsjedničke izbore.

Mnoge iznenađuje što Donald Trump ima sve veću potporu Latinoamerikanaca i crnih muškaraca, a Krasnec se slaže da je to zanimljivo.

“To je velika misterija. Ali muče ih problemi kao i sve Amerikance, – inflacija, osjećaj nesigurnosti, priljev migranata preko granice. Ne gledaju kroz svoju etničku pripadnost nego kroz probleme svih Amerikanaca.”

Prelazi li Trump u ulogu favorita?

“On je cijelo vrijeme favorit, pogotovo od onog atentata. Neki su tada prognozirali da će on sigurno pobijediti”, rekao Krasnec.

Međutim, sada je takav omjer da nitko ne može predvidjeti rezultat izbora, tvrdi Krasnec.

“Puno toga ovisi o tome koliko će neodlučnih birača ili oni kojima glasanje nije najvažnija stvar tog dana, i jedna i druga kampanaja izvući van na birališta. Tu traju najveći mobilizaicjski napori i jedne i druge kamapanje”, ističe Krasnec.

Ako Trump izgubi, velike su šanse da ne prizna poraz i da počnu neredi, smatra Krasnec.

“Vidjeli smo prije četiri godine kako to izgleda. To nije hipotetska stiuacija. On je to odbijao prihvatiti i nagovarao ljude da upadnu u Kongres. On i dan danas tvrdi da su ti izbori njemu ukradeni, kad očito nisu”, kazao je Krasnec i dodao da zbog toga smatra da ni ovaj put neće prihvatiti poraz, ako bude poražen.

“Moglo bi se ponovno dogoditi onošto se dogodilo prije četiri godine ili nešto još gore”, zaključio je.

