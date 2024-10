Raspudić o Primorcu: Ne daj Bože da se povuče! Nama je idealan

Podijeli :

Nezavisni saborski zastupnik Nino Raspudić u Pregledu dana s našim je Ilijom Jandrićem komentirao posljednje izjave HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca koji je pozvao načelnika Glavnog stožera Tihomira Kundida i časnike "da izađu s istinom".

“Što se tiče Tihomira Kundida i ostalih časnika Hrvatske vojske, ja ih ovom prilikom pozivam, to su časni ljudi, da strah ostave sa strane i da ne prihvate ovakvo ponašanje, da izađu s istinom, pa ako i budu umirovljeni ili smijenjeni, jer on tim prijeti, oni će mojim imenovanjem na funkciju predsjednika u veljači 2025. godine, biti vraćeni kao časni i pošteni ljudi”, poručio je u četvrtak Primorac.

Na pitanje je li ovo bio poziv na neposluh Vrhovnog zapovjednika, Raspudić je kazao: “To je pozivanje da stave okladu koja je gotovo nemoguća, kao stavite svoje karijere na kocku jer ja ću sigurno pobijediti pa ću vas pomilovati. On što više javno nastupa, to se više zakopava.”

“Krajnje neozbiljno, njegovim protivnicima u kampanji dobrodošlo, samo neka nastavi”, dodao je Raspudić.

“I Milanović i Plenković su lagali”

Komentirajući što su premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović govorili o misiji NSATU, Raspudić je istaknuo da se pokazalo da su obojica lagali.

“I jednima i drugima odgovora potenciranje ove teme jer se Hrvatska dijeli, ukopava u dvije rovovske pozicije i tobože nema treće pozicije. Milanović je sugerirao javnosti, neću reći da je otvoreno slagao, ali je sugerirao da je tu nešto mutno i da će naši ljudi ići ginuti za nečije interese negdje daleko, što se pokazalo da nije istina.

Međutim, ni Plenković nije govorio istinu jer je govorio i sugerirao da nitko iz te misije neće ići u Ukrajinu, a onda kaže sto posto će neki ići kad se doznalo o čemu je riječ, a o tome nije stigao obavijestiti svog kandidata Primorca pa on 20 minuta nakon što Plenković kaže da će neki sto posto ići u Ukrajinu, Primorac izajvljuje da nitko iz NATO-a neće ići tamo. Dakle, jedna opća kakofonija i kaos koji odgovora i Plenkoviću i Milanoviću.”

“Ovdje se više doista ne zna tko pije, a tko plaća”, poručio je Raspudić.

Dodaje da je upitno hoće li se na kraju u Saboru uopće glasati oko misije NSATU. “Sad je upitno kad će se oko ovoga glasati i hoće li se uopće glasati. Trump može u utorak dobiti izbore i za nekoliko tjedana može biti zamrzavanje rata u Ukrajini tako da sve ovo postane nebitno.”

Srozavanje javnog i političkog diskursa

Nakon prvotnih optužbi iz HDZ-a da Milanovićevu kampanju financiraju Rusi, zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko (HDZ) otišla je korak dalje navodeći da “Rusi ne financiraju samo Milanovića nego i dio medija u Hrvatskoj”.

“To su ozbiljne optužbe, u zadnjih par godina se dogodilo srozavanje javnog i političkog diskursa, da ljudi na visokim funkcijama mogu izjavljivati takve stvari koje su utužive i onda nikom ništa. Ili neka se dokaže da predsjednika RH financiraju Rusi pa ćemo ga srušiti u Saboru dvotrećinski ili neka snose političku, a bome i drugu odgovornost ti koji takve laži iznose u javnost, netko mora platiti račun”, poručio je Raspudić.

“Ne daj Bože da se Primorac povuče”

Osvrnuo se i na Primorca i očekivanja od supruge Marije Selak Raspudić na predstojećim predsjedničkim izborima.

“Mi ne želimo da se povuče (op. a. Primorac), nama je idealan jer će ga Marija Selak Raspudić preskočiti i ući u drugi krug, da smo mi sami smišljali koga će HDZ kandidirati, ne bi se bolje dosjetili, ne daj Bože da se povuče”, kazao je Raspudić.

“Marija Selak Raspudić jedina može dobiti Milanovića, ne da mislim to nego sam uvjeren. Mogu zamisliti sučeljavanje na kojem mu postavlja samo jedno pitanje: “Gospodine Milanoviću, predsjednik je prema Ustavu nestranačka osoba, i ako je bio član stranke, kad stupi na dužnost, izlazi iz stranke. Kako ste mogli kao predsjednik proljetos ući u prostorije SDP-a, najaviti da ćete nositi listu u prvoj izbornoj jedinici, a onda podviti rep, ne dati ostavku, i kad plan nije uspio, ponovno se kandidrati za funkciju koju ste sami na takav način unizili?” Što on može na to odgovoriti?”, rekao je saborski zastupnik.

Na pitanje sprema li se za funkciju prvog gospodina, kazao je da ne vidi sebe kao Jakova Kitarovića nego kao Ankicu Tuđman.

“Ja ću biti drugi prvi gospodin, sebe ne vidim kao Jakova Kitarovića nego više kao Ankicu Tuđman jer će Marija biti najozbiljniji predsjednik nakon Tuđmana, a ja ću se držati diskretno i baviti se humanitarnim radom”, poručio je Raspudić.

