Kako izgleda život Palestinaca u Pojasu Gaze? “Zatvor u kojemu život kroji štemer, ubojica i luđak”

Podijeli :

MAHMUD HAMS / AFP

Novinar Nove TV Hrvoje Krešić i Igor Alborghetti iz 24 sata komentirali su u Točki na tjedan situaciju na Bliskom istoku, koja se u proteklih tjedan zaoštrila do mjere koju nismo vidjeli desetljećima. Upad Hamasa u Izrael u kojemu je ubijeno više od 1000 ljudi isprovocirao je brutalnu reakciju Izraela. U zračnim napadima na Pojas Gaze koji su uslijedili ubijene su tisuće ljude, a Izrael priprema i kopnenu ofenzivu i već danima upozorava civile da napuste ovo područje. Hamas to ne dopušta.

Krešić je iz Gaze izvještavao 2009. i kaže kako je situacija tada bila drugačija, ni blizu ovoga danas, ali svejedno je to bio fantazmagoričan doživljaj.

Prisjetio se svog tadašnjeg vodiča, kojemu je jednog brata ubio Izrael, drugoga Hamas, iz Pojasa Gaze nije mogao. “Bio je osuđen na Hamas, mrzio ih je iz dna duše, ali bio je osuđen na njih. To je zatvor, u kojemu se događa sve najgore, gdje neki štemer, ubojica i luđak kroji život svima u tom zatvoru. Oni nemaju druge nego da gledaju kako da mu se maknu s radara ili da ga odobrovolje da ih ne prebije. Ti ljudi ne mogu napustiti Pojas Gaze, ne mogu doći do papira. Ako žele papire, moraju na Zapadnu Obalu, do palestinskih institucija, jer Izrael ne priznaje postojanje Hamasa. Oni ne mogu iz Gaze da bi došli do drugih palestinskih teritorija. Potpuni paradoks. Život je grozan”, prisjeća se Krešić.

Što je Pojas Gaze, što Palestina, oko čega se bore Hamas i Izrael? Evo odgovora na osnovna pitanja Izrael objavio snimku dronom: “Hamas na silu sprečava evakuaciju civila”

“Među tim ruševinama se pokušava događati život. Ali ne možemo to usporediti s ovime što danas gledamo”, kaže.

Alborghetti je izvrstan poznavatelj bliskistočne krize. On smatra da je nekoliko razloga zbog kojih se dogodilo ovo što se dogodilo. Pojašanjava da Izrael ima tri obavještajne službe, a nijedna ništa nije znala. “Dvije su razine problema. Nije postojao nikakav digitalni zapis dogovora o napadu, a drugo je da se nije znalo da su krenuli, kad su jednom krenuli. Zašto? Jer su uništili neuralgične točke izraelskog sustava, centre iz kojih se kontrolira ograda koja je koštala tri milijarde eura. Sve je bilo podređeno tome da Hamas ne može prijeći granicu, to je garantiralo sigurnost. Kad su uništili centre za kontrolu granice, stvar je bila gotova. Čudi me da je izraelskoj vojsci i policiji trebalo toliko da dođu do mjesta gdje su ljudi masakrirani. Kod ubijenih Hamasovaca su pronađeni dokumenti s izravnom naredbom da ubijaju žene i djecu. Ta vrsta brutalnosti nije zabilježena. … Sam nagon za osvetom koji prevladava u Izraelu, donosi više štete Izraelu nego Hamasu u ovom trenutku”, govori Albroghetti.

Na pitanje može li Izraelu uspjeti ova kopnena ofenziva, Krešić kaže da je moguće da uspije, ali da mu je to teško zamisliti. “Hamas je našao način da zaobiđe sve ove najsigurnije antiterorističke mjere na svijetu. U Gazi postoji podzemni i nadzemni svijet, a ovaj podzemni je puno intenzivniji, čini se. Tuneli, Hamas, jer ih boli đon a vlastite građane, neće dopustiti civilima da napuste sjeverni dio Gaze, iako ni na jugu nije neka sreća, ali nisu direktno izloženi raketama… Oni neće dopusitti da odu da bi mogli svijetu govoriti ‘evo što Izrael radi civilima’. Urbano ratovanje je najgori oblik sukoba. Vidimo kako to izgleda i u Ukrajini. Tome treba dodati sve što se događa pod zemljom, a Izrael ne može znati što se zbiva tamo i što se skriva u Hamasovim tunelima. Puno je izazova, a i globalna slika će se sigurno mijenjati na štetu Izraela kako bude rastao broj civilnih žrtava među Palestincima”, kaže Krešić.

UŽIVO Iran doprema oružje u Siriju, projektili iz Libanona ranili najmanje tri civila Uznemirujuće izvješće izraelskih forenzičara: Žrtve Hamasovog napada su mučene i silovane?

Alborghetti dodaje da su izraelske postrojebe već u Gazi. Tamo je postrojba 504, postrojba agenata koji su posebno obučeni, asimilirani u Gazu. “Izrael je od njih dobivao najbolje podatke. Što se sad s tim dogodilo, istraga će pokazati”, govori.

Od Hamasovog napada je prošlo tjedan dana. “Izrael nikad nije reagirao na prvu. Uvijek su imali mudrosti pričekati, pustiti da se stvari smire i onda sistematičnim radom doći do terorista. Očekivao sam da će ta vrsta odgovora biti dominantna, da će se osvetiti kroz zračne napade i zamrznuti stanje i krenuti u planiranje neke operacije koja će selektivno, kirurški odstranici ključne ljude, pripadnike Hamasa. Ova vrsta odgovora, gdje traže da se milijun ljudi premjesti u 24 sata… Odgodili su akciju zbog lošeg vremena. Istodobno raste pritisak da se preko Egipta distrubuira humanitarna pomoć. Puno faktora se miješa. Čini mi se da postoji mogućnost da Izrael, politika i vojska, promijene obim i način odgovora na ove grozne terorističke napade”, kaže.

Vlada Benjanima Netanyahua najdesnija je izraelska vlada do sada i Izralci su do jučer bili na ulicama i prosvjedovali protiv nje. Sada je formirana vlada nacionalnog jedinstva. Krešić kaže kako ipak nisu svi jedinstveni kao što bi to Netanyahu želio da izgleda, a i njegove poruke zadnjih dana izazivaju puno prijepora u Izraelu. “Sve se to dogodilo pod njegovom stražom i zato će ga jedan nezanemariv broj Izraelaca smatrati odgovornim. Kompletnu je državu i institucije podredio brizi za vlastitu budućnost. Na optuženičkoj je klupi zbog niza korupcijskih afera i zato je htio podjarmiti sudstvo. Upravo je on pumpao Hamas i vidio u njemu polugu za rješavanje pitanja Izraela, da Izrael preuzima i Pojas Gaze i Zapadnu Obalu i riješiti se Palestinaca. Nije htio sjesti za stol s Fatahom, koji je umjeren i koji je priznao Izrael. I on to 2019. eksplicitno kaže u Knessetu, da je Hamas opcija kojoj treba otvoriti mogućnost da raste i bude što ekstremniji. S umjerenima nemaš druge nego razgovarati. Kad imaš s druge strane Hamas, onda imaš i opravdanje da djeluješ protiv njega na nediplomatski način”, govori Krešić.

Egipat nije sretan zbog toga što bi morao primiti toliki broj ljudi. “Egipatska politika prema Izraelu je razumna i oportuna. Egipat se boji destabilizacije i ona bi mogla doći s velikim broj izbjeglica iz Gaze. To društvo nije u stanju asimilirati toliko ljudi na način da budu zadovoljni, oni bi spasili goli život, a i dalje živjeli te radikalne ideje koje u pojasu Gaze nisu rijetkost. Hamas je oteo palestinsko pitanje, a Palestinci nemaju snage da izađu s tim na kraj. Hamas se prema domaćoj oporbi odnosio kao prema Izraelcima u kibucima gdje su ubijene žene i djeca. Ideju Hamasa će biti teško poraziti. Kao što je teško poraziti ideju nacizma i fašizma nakon Drugog svjetskog rata”, kaže Alborghetti.

Zemlje u regiji imaju komplicirane odnose s Palestinicma, ponajprije zbog Hamasa. Iranu i Hamasu je bio cilj da se uruši odnos Izraela i Saudijske Arabije, a s ovime su to i uspjeli. “Cijelo to područje je kompleksno, a najviše ispaštaju Palestinci. Oni ne postoje, nitko ih ne želi. Svoju državu neće dobiti. Nije neko preveliko iznenađenje da se oni, u jednom manjem dijelu priče, kažu da je bolje da im luđaci otkinu glavu, ali je i to bolje nego sve drugo što im se dogodilo u životu”,

U izraelsku vladu su po prvi put ušli ortodoksni židovi. Alborghetti objašnjava da se sada mora popuštati svim zahtjevima Ben Gvira jer Netanyahu na taj način spašava vlastitu glavu. “Ortodoksni Židovi u Izraelu ne plaćaju porez, ne idu u vojsku, imaju velik demografski rast i za nekoliko godina će biti 30 posto stanovnika u Izraelu. Izraelsko društvo je podijeljeno na pola i ovaj loš odgovor je preslika te podijeljenosti u institucijama države. Izrael je jedina demokracija na Bliskom istoku, nemojmo to zaboraviti. I funkcionirali su na taj način savršeno”, govori Alborghetti.

Krešić dodaje da u drugim državama u toj regiji ne postoje ni mediji poput izraelskog Haaretza koji ovih dana precizno secira sve poteze vlasti koji su imali utjecaja na situaciju. Dodaje i kako ortodoksne Židove potiču da idu na Zapadnu Obalu i tamo preuzimaju palestinske kuće i njihovu zemlju.

“Činjenica je da su sve nacionalističke vlade glupe i nesposobne, to se i Netanyahuu dogodilo. Pitanje je hoće li ga iz ovoga iznijeti na štitu ili sa štitom”, kaže Alborghetti.

Pusić o Milanovićevom istupu oko izraelske zastave: Ponekad je bolje šutjeti… Milanović žestoko po Plenkoviću: Ne znam što čovjek izvodi, čude mu se i njegovi…

Što se tiče hrvatske vanjske politike, predsjednik i premijer ponovno su našli razlog za sukob – izraelsku zastavu na zgradi MVEP-a.

“To da se njih dvojica oko nečeg dogovore je znanstvena fantastika… Sve je rekla Vesna Pusić, nekad je bolje prešutjeti neke stvari jer nije vrijeme za razgovor o njima, bez obzira na temu”, kaže Krešić. Alborghetti kaže da je užasno smiješno da se na taj način razgovara o zastavi. “Ministar vanjskih poslova tri ili četiri dana nije uspio organizirati evakuaciju hrvatskih građana iz Izraela. Stavio je izraelsku zastavu uz hrvatsku i zastavu EU-a i priča o Milanoviću i Putinu. Ta razina očekivanja da će netko reći da je to isitna me stvarno čudi kod Plenkovićevih ministara. I Plenković je ponovio da Izrael mora voditi računa o ratnom pravu… To je sažeto u te tri riječi (“Izrael je izgubio moje simpatije”), a Plenković je to na bolji način elaborirao, nešto umjerenije”, kaže Alborghetti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.