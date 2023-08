Kutija cigareta u Njemačkoj uskoro 23 eura? “Pušenje košta državu”

Podijeli :

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), pušenje bi trebalo poskupjeti.

Kutija cigareta u Njemačkoj trenutno stoji između sedam i deset eura, ovisno o vrsti. Šef odjela za promicanje zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dr. Rüdiger Krech rekao je za njemačke medije kako je ovaj iznos prenizak, prenosi Fenix magazin.

Ako izračunate izravne troškove pušenja po kutiji, WHO dolazi do iznosa od 23 eura. “Vidimo da je to daleko od onoga koliko trenutno plaćate za cigarete u Njemačkoj”, kritizira dr. Krech.

Sljedeći troškovi uključeni su u studiju iz 2020. na koju se WHO trenutno poziva:

Troškovi liječenja

Troškovi liječničkih posjeta i lijekova

Troškovi rehabilitacije i njege

Neizravni troškovi koji proizlaze iz gubitka posla.

“Pušenje košta njemačku državu 82 milijarde eura svake godine”, objašnjava stručnjak. Trećina svih medicinskih troškova uzrokovana je pušenjem, dodaje.

“Ovdje biste zapravo imali pri ruci instrument koji bi mogao smanjiti troškove liječenja, a time i mjesečne doprinose za zdravstveno osiguranje”, predlaže dalje stručnjak WHO-a.

Ostale zemlje su daleko ispred Njemačke, tvrde mediji. Navode Irsku kao primjer, gdje cigarete sada koštaju 15,60 eura. Zapanjujuće je da posebno Njemačka ne napreduje dobro u području kontrole duhana, smatraju njemački mediji.

Stručnjak smatra kako trebaju poskupjeti slatkiši, kao i alkohol. “Tako je, trebalo bi povećati i poreze na alkohol i šećer, o čemu se u Njemačkoj već raspravlja”, smatra.

“Djeca u Njemačkoj često imaju prekomjernu tjelesnu težinu zbog prehrane bogatom šećerom i tu se nešto hitno mora promijeniti”, zahtijeva dr. Krech.

WHO kritizira trend e-cigareta među mladima: “Stanje koje zabrinjava”. Posebno tijekom pandemije Covida, međutim, posebno velik broj mladih počeo je pušiti, što hitno treba obuzdati – primjerice ovakvim poskupljenjem.

“Također vidimo trend korištenja e-cigareta – mnogi mladi ljudi ih koriste i onda prijeđu na cigarete. To je zabrinjavajuća situacija”, upozorava stručnjak.

