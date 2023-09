Lidl uvodi veliku novost u svoje njemačke trgovine, a tiče se mesa

Podijeli :

Maloprodajni trgovački lanac Lidl od listopada ove godine u svoje trgovine u Njemačkoj namjerava uvesti važnu promjenu.

Lidl planira cijeli asortiman mesa promijeniti i nuditi meso koje odgovara metodama uzgoja 3 i 4 (organski) te se tako fokusira na veću dobrobit životinja i sve više prodaje mesne proizvode s višim razinama uzgoja. Metode uzgoja jedan i dva uklanjaju se iz ponude, prenosi Fenix magazin.

Lidl uvodi novosti u svoje trgovine, no pitanje je kako će reagirati kupci

Umjesto toga, kupcima je dostupno samo meso uzgojnog tipa tri i četiri. Diskont želi promicati veću dobrobit životinja prelaskom na više standarde dobrobiti životinja. Promjenom Lidl već postiže svoj cilj da do 2024. nudi samo četvrtinu svog asortimana mesa od proizvodne razine tri i četiri.

Meso bi ipak trebalo dolaziti iz Njemačke. Inače, novost u označavanju obrazac za uzgojne preglede ne odnosi se na međunarodne specijalitete za koje se ne može koristiti obrazac za uzgojne preglede. Njih će Lidl u Njemačkoj nuditi samo u maloj mjeri.

Dakle, do proljeća 2024. Lidl planira cijeli asortiman mesa promijeniti i nuditi meso koje odgovara metodama uzgoja 3 i 4 (organski). Kupci u Lidlu za sada još uvijek mogu kupiti govedinu tipa 2, no to će se promijeniti.

