Mediji: Poznati reper ubijen u zasjedi u Švedskoj

Poznati reper C. Gambino, dobitnik Grammy nagrade, ubijen je u napadu iz zasjede u Švedskoj.

C. Gambino (26) je u utorak uvečer parkirao svoj automobil u garaži u Gothenburgu kada su napadači ispalili salvu metaka, prenose švedski mediji.

Hitno je prevezen u bolnicu gdje je ubrzo preminuo.

Policija je u utorak uvečer primila poziv za uzbunu zbog pucnjave u blizini trga Selme Lagerlof u Hissingenu, piše britanski Sun.

Oni sada istražuju slučaj i pokušavaju dobiti više informacija od lokalnog stanovništva.

C. Gambino je, prema pisanju medija, jedan od najvećih i najuspješnijih švedskih umjetnika.

Njegovi hit albumi, uključujući “Sin City“ i “In Memory of Some Stand Up Guys“, zauzeli su vrh švedskih glazbenih lista.

