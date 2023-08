Medvedev: Predviđanja apokalipse su sve bliže

Podijeli :

Medvedev smatra da je riječ o "profinjenom casus belli", a za Rusiju to znači "mogućnost da djeluje u okviru ius ad bellum (lat. "pravo na rat") protiv bilo koga i svakoga u zemljama NATO-a"

Pristanak Zapada na napade Kijeva na Krim je casus belli (na latinskom povod za rat) i daje Moskvi priliku da djeluje protiv svih i bilo koga u NATO-u, smatra zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije i bivši predsjednik Dmitrij Medvedev.

“Ukrajinski kriminalci objavili su da su ovlašteni napadati sve što je rusko, primjerice, na Krimu. Ako je to istina (a sada nema razloga sumnjati u to), onda je to izravan pravno značajan dokaz sudioništva Zapada u ratu protiv Rusije na strani države Stepana Bandere”, napisao je Medvedev u svom Telegramu.

“Tužno je. Predviđanja apokalipse su sve bliže”, rekao je, prenosi Večernji list.

