Meksički ministar javne sigurnosti poginuo u padu helikoptera

Ministar javne sigurnosti savezne države Aguascalientes u Središnjem Meksiku poginuo je u padu helikoptera, u kojoj je smrtno stradalo ukupno pet osoba, objavila je guvernerka te savezne države u četvrtak.

Nesreća je zabilježena kamerom, a snimka objavljena na društvenim mrežama prikazuje letjelicu kako okomito pada na prazno, travnato područje.

Svih pet osoba koje su bile u helikopteru smrtno je stradalo, uključujući ministra javne sigurnosti Javiera Sancheza Mendozu.

