Može li Trump dobiti zatvorsku kaznu? Selanec: Može, ali…

Sudac Ustavnog suda Goran Selanec u Točki na tjedan je s Natašom Božić komentirao presudu Donaldu Trumpu i objasnio može li Trump dobiti kaznu zatvora.

Presuda Trumpu u državi New York, znači li odnosno može li značiti ikakvu formalnu prepreku Trumpovoj kandidaturu?

“Formalno nije, američki Ustav je tu prilično štur što se tiče uvjeta koji kandidati za predsjednika moraju zadovoljiti. Radi se o dobnom uvjetu o 34 ili 35 godina, 14 godina prebivališta u Ujedinjenim Američkim Državama i mora biti rođen na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Povrh toga, ne postoji drugi uvjet koji bi mu priječio kandidaturu pa tako sada i ova presuda za kazneno djelo koja je donesena u okviru sudskog postupka koji se vodio, sada naglašavamo ovaj dio u saveznoj državi New York pred njihovim sudovima u kojim je bio progonjen za kaznena djela koja je savezna država New York propisala i gdje su tužitelji koji su vodili postupak bili tužiteljstvo savezne države New York. To naglašavam jer cijela ova priča o američkom sustavu je u svojoj konačnici priča o kočnicama i ravnoteži odnosno onom načelu diobe vlasti i to imate na razini svakih od 50 država u Sjedinjenim Američkim Državama, ali imate i na federalnoj razini i svaka od tih razina ima svoje nadležnosti i svaka je suveren unutar tih nadležnosti na toj razini tako da ovo što se događa trenutno je nešto što će nam biti bitnije u kasnijem razgovoru. Ovo se događa u državi New York i s obzirom da je to kazneno djelo države New York nema prepreka koje bi njemu onemogućavale da se kandidira za izbore pri čemu je zanimljivo da to nije prvi put da bi netko tko je već osuđen za kazneno djelo u Americi sudjelovao na predsjedničkim izborima kao kandidat.

Trump kaže da bi odlazak u zatvor mogao biti “prijelomna točka” za Amerikance

U srpnju, 11. srpnja, Trumpu će biti i izrečena kazna za ovo kazneno djelo. Može li ta kazna biti zatvor? Koliko je realno da završi u zatvoru?

Može bit zatvor, da ovo je kazneno djelo, odnosno hajdemo biti precizni, ovo su 34 kaznena djela. Svako od tih kaznenih djela, tih 34 koji su povezani i u temelju im leži osnovno kazneno djelo, a to je falsificiranje poslovnih knjiga da bi se prekrilo neko drugo kazneno djelo, a to drugo je subverzija izbornog postupka u državi New York, dakle za svako od tih 34 on može dobiti između četiri čak i sedam godina. Čak postoji i teorija u kojem bi se za svako od njih zbrajalo ono što će mu biti izrečeno u smislu kazne, onda bi se ta kazna teoretski moglo popeti do jedno 20-ak godina što se neće dogoditi jer se nikad u državi New York tako nešto nije dogodilo da se na taj način zbrajalo.

Kakva je sudska praksa za krivotvorenje poslovnih knjiga, je li realno da doista bivši predsjednik završi u zatvoru?

Ocjene u ovom trenutku su da to nije realno s obzirom na to da je to kazneno djelo, hajdemo to tako reći, najniže kategorije kaznenog djela, oni kažu kategorije E. Ono bez da je prikrivanje ovog drugog kaznenog djela što je bila subverzija kaznenog postupka, da nema toga to ne bi ni bilo kazneno djelo nego bi bio prekršaj. Dakle ono je niže kategorije i kao takvo u državi New York postoji relativna praksa da se vrlo rijetko ide u zatvor za ta kaznena djela. Nije izgledno da će biti kazna zatvora ako se prati praksa. Bit će vjerojatno uvjetna kazna, ali i dalje ostaje osuda za kazneno djelo. On kao osuđenik ulazi na izbore i ako bude izabran to je prvi put u povijesti da će kao osuđena osoba sjesti u Bijelu kuću.

Mislite li da to može ošteti Trumpu u osvajanju republikanskih nominacija?

To će biti četiri dana prije republikanske konvencije i hoće li utjecati ne vjerujem. Ono što je više meni osobno zanimljivo je to što se događa u tom periodu između trenutka kada je porota utvrdila odgovornost za to kazneno djelo i trenutka kada sudac izriče kaznu. Vrlo teško je bilo gdje u Americi, kada imate kazneni postupak u kojem porota utvrdi odgovornost za kazneno djelo, vrlo teško je onda okrenuti tu odluku jer rijetko će sudovi u drugom, trećem stupnju ići protiv ocjene porote.

Koliko je teško osuditi bivšeg predsjednika u Americi, ima li on potpuno isti tretman pred sudovima kao i svaki drugi građanin ili tu ipak postoji i neki mehanizam u kojem je on zaštićen?

Može li osuđeni Donald Trump postati predsjednik? Trump kaže da bi odlazak u zatvor mogao biti “prijelomna točka” za Amerikance

Sada je ovo prvi put u američkoj povijesti da imamo ovakvu situaciju da protiv jednog bivšeg predsjednika vi imate ovaj postupak koji je sada blizu kraju. Postoji i onaj žalbeni dio i tu će se otvarati važna pitanja. Da li je teško progoniti u državi New York? Optužnica je podignuta prije godinu dana, pripremni dio postupka je trajao malo manje i onda se sam postupak pred sudom odvio u šest tjedana. Porota je odlučila u dva dana. To nešto govori o uvjerljivosti posla koje je napravilo tužiteljstvo tamo. Nitko se osim Trumpa i njegovog odvjetničkog tima nije usudio kritizirati taj postupak što vam govori da je tamo postupak funkcionirao barem pristojno.

Bi li ovog postupka bilo da je Trump ostao predsjednik?

Da bi vi zarobili sudski sustav u SAD-u, morate biti čudotvorac. Zašto? Ne zato jer su sudovi bezgrešni, nego zato jer sama sudska vlast, koja je nezavisna grana vlasti je podijeljena. Imate sudove na federalnoj razini i sudove na razini država. Vi možete imati utjecaj na federealnoj razini, ali sigurno nećete imati utjecaj u svih 50 država. Njegovi pravni problemi neće završiti ulaskom u Bijelu kuću. Taj sustav je toliko kompleksan da će funkcionirati neovisno od njega.

Ima li on polugu za osvetu koju najavljuje?

Ovo je politički govor. To su prijetnje koje su tu da mobiliziraju njegovu biračku bazu. Nema potrebe za tim. Amerikanci imaju ustavnu doktrinu da postupci koji su u tijeku protiv predsjednika staju njegovim ulaskom u Bijelu kuću. Zbog uloge koju predsjednik ima sudovi će zastati s postupcima i pustiti ga da izvršava volju naroda. Predsjednik je izabran od naroda, ne mislim nužno na Trumpa. Oni sebe gledaju kao najbolji i najizravniji izraz volje naroda. … Poslije će postupci biti nastavljeni.

Što je bliži trenutak samih izbora za Bijelu kuću, ta doktrina će više utjecati na sudove i oni će te postupke zaustavljati jer ne žele utjecati na demokratski proces gdje narod bira predsjednika. I tu treba raditi razliku između federalne razine. Državni odvjetnik u SAD-u nije nominalno neovisan i nepristran nego je on imenovan od predsjednika Bidena. Moramo imati na umu da u toj tužiteljskoj federalnoj liniji imate službenike i dužnosnike. Dužnosnici jesu pod utjecajem politike, ali službenici nisu. Oni su zaštićeni od politike.

Ima li onda Trump mogućnost da se osveti?

Ima mogućnost pokušati. On teoretski ima tu mogućnost. Ne bi bilo prvi put da se imenuje posebnog tužitelja. Na kraju dana ti posebni tužitelji ne pokreću postupke, oni daju preporuke. On ima polugu da izvrši pritisak, ali to ne znači da će ona automatski voditi do onoga što on obećava ljudima, a to je presuda.

Može li Trump sam sebe pomilovati kad postane predsjednik?

Ne može. Načelo trodiobe vlasti. On može pomilovati samo za federalna kaznena djela. Za drćavna može pomilovati samo guverner, a čisto sumnjam da bi guverner države New York to napravio.

Trump može ići na žalbu, teško je reći koliko će to potrajati. … Jedan od najvažnijih momenata je bila odluka ovog suca da dopusti pitanje i da je legitimno to tumačenje prava. Upute koje je porota dobila zbog tog pitanja su bile vrlo složene pravne upute o tome što trebaju uzimati u obzir kad odlučuju o odgovornosti i to će biti fokus žalbenog postupka. Taj postupak, čini se neće moći ni krenuti prije 2026.

