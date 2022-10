Musk objavio da ne može “beskonačno” financirati satelitski servis u Ukrajini

Podijeli:







Izvor: NTB/Carina Johansen via REUTERS

Elon Musk rekao je u petak da njegova kompanija SpaceX ne može “beskonačno” financirati internetski servis Starlink u Ukrajini niti poslati toj zemlji još nekoliko tisuća terminala te je zatražio od Pentagona da se uključi u donacije.

“SpaceX ne traži nadoknadu dosadašnjih troškova, ali također ne može na neograničeno vrijeme financirati postojeći sustav niti uz to poslati još nekoliko tisuća terminala koji imaju i do 100 puta veći podatkovni kapacitet od tipičnih kućanstava. To je nerazumno”, napisao je Musk na Twitteru.

Musk je aktivirao servis Starlink u Ukrajini krajem veljače nakon što su internetske usluge u zemlji bile prekinute zbog ruske invazije. SpaceX je od tada donirao tisuće terminala.

Zamjenik ukrajinskog premijera Mihailo Fedorov rekao je ovaj tjedan da su Starlink servisi pomogli u obnovi energetske i komunikacijske infrastrukture u kritičnim područjima nakon više od 100 ruskih napada krstarećim raketama.

Musk je naveo da Starlink troši gotovo 20 milijuna dolara mjesečno na održavanje satelitskih servisa u Ukrajini. Nedavno je rekao da je SpaceX potrošio oko 80 milijuna dolara kako bi omogućio i podržao Starlink u Ukrajini.

Kako je izvijestio CNN u četvrtak, kompanija SpaceX je prošlog mjeseca poslala dopis Pentagonu u kojem navodi da ne može nastaviti s financiranjem usluge Starlink u Ukrajini te da će možda morati prekinuti to financiranje osim ako se u financiranje, a riječ je o desecima milijuna dolara mjesečno, ne uključi američka vojska.

Reuters navodi da SpaceX nije odgovorio na zahtjev za komentar vezano za to.

Muskova objava o njegovoj daljnjoj podršci Ukrajini putem internetskog servisa, stiže nedugo nakon što je izazvao bijes mnogih Ukrajinaca predloživši da ustupe dio svog teritorija Rusiji i tako prekinu rat.

