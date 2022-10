Nakon što je u petak objavio da ne može "beskonačno" financirati satelitski servis u Ukrajini, osnivač SpaceX-a Elon Musk danas se predomislio.

“Kvragu.. iako Starlink i dalje gubi novac, a druge kompanije dobivaju milijarde dolara poreznih obveznika, nastavit ćemo besplatno financirati ukrajinsku vladu”, objavio je Musk u subotu.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free