Muškarac pokušao ukrasti robotaksi, ali nije znao kako ga pokrenuti

Prošlog vikenda jedan je muškarac u Los Angelesu uhićen jer je, vjerovali ili ne, pokušao ukrasti autonomni automobil.

Nakon što je Waymov robotaksi u kojem, dakle, nema vozača, završio s vožnjom te je putnik napustio vozilo, jedan je muškarac, vidjevši upaljeni automobil koji je potpuno prazan, pomislio kako je to idealna prilika za krađu, prenosi Zimo.

Ušao je u vozilo, no nije znao kako ga pokrenuti. S obzirom na to da je u vozilu detektirana osoba, automobil se nije pokrenuo, a unutar vozila iz Wayma su muškarca obavijestili da treba izići iz njega.

On nije poslušao upozorenja te je bio uporan u pokušaju krađe. Iz Wayma su kontaktirali policiju, koja je brzo riješila situaciju – muškarca su izvukli iz automobila i uhitili ga, a iz Googleove su tvrtke za medije potvrdili incident te napomenuli kako nitko nije ozlijeđen niti je nastala materijalna šteta.

Još nije poznato kakva će se optužnica podići protiv muškarca – ako to bude za krađu automobila, u zatvoru može provesti do tri godine, odnosno do jedne godine ako bude optužen za provalu u vozilu, a ne i pokušaj njegove krađe.

Ovo je drugi incident s Waymovim vozilima u kratko vrijeme. Podsjetimo, puno većih problema imali su nedavno u San Franciscu kada je više ljudi okružilo njihov autonomni Jaguar, porazbijali su stakla na vozilu te ga na kraju zapalili.

Srećom, automobil je bio prazan, tako da nitko nije ozlijeđen. U San Franciscu u posljednje vrijeme raste otpor prema robotaksijima, no najveći problemi nisu zabilježeni s Waymom, već s Cruiseom.

Podsjetimo, osim više prometnih gužvi koje su Cruiseovi robotaksiji izazvali, njihov je automobil kojim je upravljalo računalo sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je teško ozlijeđena jedna osoba.

Tu je osobu udario automobil kojim je upravljao vozač, no odbacio ju je direktno pod kotače robotaksija koji je ostao stajati na nesretnoj ženi sve dok nisu došli vatrogasci koji su ga pomaknuli vozilo s njezine noge.

Unatoč rastućem otporu prema autonomnim vozilima, Waymo je ovaj tjedan dobio dozvolu regulatora za širenje svog servisa, pa će tako za svoje robotaksije u Los Angelesu moći početi s naplaćivanjem vožnji (trenutačno se njihova vozila samo testiraju te se vožnje ne smiju naplaćivati), dok su u San Franciscu dobili dozvolu za širenje svojih operacija na širem području, uključujući i vožnju na autocestama.

