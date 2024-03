Zašto se Plenković odlučio na ranije izbore?

Podijeli :

Gošća N1 Studija uživo kod Igora Bobića bila je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Komentirala je odluku predsjednika Vlade o raspuštanju Sabora i nadolazeće parlamentarne izbore.

Radimir Čačić: Kriminalna močvara HDZ-a je kao živo blato usisala Andreja Plenkovića Analitičar o terminu izbora: “Jednog datuma HDZ se boji, a najviše bi im odgovarao”

“Prije svega, ja sam bila u zabludi, stvarno sam bila uvjerena da će izbori ići prema jeseni, no u HDZ-u su očito procijenili da ovo povećanje pačala koje sada slijedi javnom sektoru, a posebno treba gledati i uskrsnicu koja ide prvi put pa će novčanci biti dosta deblji početkom travnja”, rekla je Mamić te dodala:

“Mislim da je to točka na kojoj je HDZ odlučio da je to poruka koju će građani najbolje razumjeti da raste standard. Ako imate novce, pune novačnike. A novci se pamte se dok ih ima, a povišice ne traju dugo. Tako da rekla bih da je HDZ očito to namjeravao i kad je iscurila priča o Saboru HDZ-a 17. ožujka onda je bilo jasno da će to biti motivacijski skup za izlazak na izbore. Tu je bilo razvidno da će parlamentarni izbori biti prije europski.”

Mamić je rekla da je također moguće da su se vodili i neki europski razgovori, da je EPP-u važno da netko od pučana dobije izbore u svojoj zemlji prije izbora za Europski parlament

“Naravno, pod uvjetom da ih HDZ dobije, ali prema dosad relevantnim istraživanjima javnog mnijenja HDZ je vodeća stranka, druga ‘stranka’ su neodlučni”, rekla je komunikacijska stručnjakinja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.