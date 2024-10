NATO raspoređuje čak 49 novih brigada u Europi, evo koja im je zadaća

Podijeli :

Ronny Hartmann / AFP

NATO planira povećati svoje snage za 49 borbenih brigada, odnosno oko 250.000 vojnika, s ciljem sprečavanja ruske agresije na Europu.

O toj je informaciji izvijestio Welt am Sonntag, pozivajući se na povjerljive planove njemačkog ministarstva obrane do kojih je došao taj medij. Okvire ovog povećanja – u sklopu osiguranja NATO-a od napada Rusije, a što je jedna od glavnih zadaća novog glavnog tajnika tog saveza Marka Ruttea, koji je prošli tjedan preuzeo dužnost -postavila su dvojica najviših zapovjednika NATO-a, američki general Christopher Cavoli i francuski admiral Pierre Vandier, prenosi tportal.

Dosad se smatralo da je NATO-u dovoljno imati 82 brigade, ili oko 400.000 vojnika, no s vremenom se došlo do toga da je minimalno potrebno imati 131 brigadu s po 5000 u svakoj, odnosno ukupno oko 650.000 vojnika. Planira se i povećanje broja korpusa sa šest na 15 i broj stožera divizije s 24 na 38. Osim povećanja trupa, Savez planira povećati svoje zalihe oružja, uključujući sustave protuzračne obrane, streljivo, precizno oružje i vozila.

Tako bi broj sustava protuzračne obrane trebao biti povećan s 293 na 1467, a to uključuje sustave kao što su Patriot, Iris-T SLM i Skyranger. Plan je povećati i broj helikoptera s 90 na 104. U članku se napominje da ovi zahtjevi za povećanjem vrijede za sve 32 članice NATO-a, a obaveze svake države ovisit će o njezinom gospodarskom kapacitetu i broju stanovnika. Za usporedbu, povećanje NATO-vih snaga za 250.000 vojnika predstavlja oko četiri njemačke kopnene vojske (koja broji 62.000 vojnika) te dvaput više od cijelih francuskih oružanih snaga (114.000 vojnika) – a gotovo je to polovica američke kopnene vojske (US Army) koja broji 453.000 vojnika.

Za opremanje novih snaga tolike veličine bilo bi potrebno, prema standardima njemačke vojske, najmanje 1200 tenkova, 2700 borbenih vozila pješaštva, više od 3000 oklopnih transportera i 900 topničkih sustava velikog kalibra, piše Defense Express.

Prema standardima američke vojske, trebao bi sličan broj i vojne tehnike: 1300 tenkova, 2300 borbenih vozila, 5000 oklopnih transportera te 1200 topova i raketnih topničkih sustava. Bez obzira na standard koji se koristi, riječ je o astronomskoj sumi potrebnoj za opremanje novih 49 borbenih brigada, pa autori plana povećanja snaga naglašavaju da će biti potrebna značajna dodatna financijska sredstva jer uvelike nadmašuju sadašnju referentnu granicu izdvajanja za obranu u visini od dva posto BDP-a. Jednako tako, naglašavaju da je vrijeme kritičan faktor, jer Rusija iz dana u dan postaje sve jača i spremnija za potencijalni rat.

