Slovački premijer: Sve dok sam tu, Ukrajina neće ući u NATO!

Slovački premijer Robert Fico obećao je da će blokirati ulazak Ukrajine u NATO sve dok je na čelu zemlje.

“Sve dok sam na čelu slovačke vlade, naređivat ću zastupnicima koji su pod mojom kontrolom kao predsjednika vladajuće stranke Smer da nikada ne pristanu na ulazak Ukrajine u NATO”, rekao je Fico, prenosi Politico.

Njegov se stav podosta razlikuje od onoga novog glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, koji je proteklog tjedna izjavio da je Ukrajina bliža NATO-u nego ikad prije te da će nastaviti tim putem sve dok ne postane članica Saveza.

Prema temeljnom ugovoru NATO-a iz 1949. godine, odluke o proširenju donose se “jednoglasnim dogovorom”, što znači da bi Ficovo protivljenje doista moglo blokirati ukrajinsko članstvo barem do kraja sadašnjeg mandata slovačkog čelnika. A on traje do 2027.

Slična situacija dogodila se nakon što je Rusija napala Ukrajinu u veljači 2022., kada su Švedska i Finska podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u, ali su ih Turska i Mađarska blokirale. Dok se Turska protivila aktivnostima kurdskih aktivista u Švedskoj i ograničenjima zapadnog izvoza oružja u Ankaru, Mađarska nikad nije eksplicitno navela svoje razloge. Svejedno, obje su zemlje ušle u NATO 4. travnja ove godine.

Fico ima sve žešće stavove po pitanju Ukrajine i sve češće se ponaša proruski. Želi obnoviti gospodarske veze s Rusijom, ne želi da joj se nameću sankcije, ne misli ni na koji način pomagati Ukrajini…

Slično se ponaša i mađarski premijer Viktor Orban, koji je često remetilački faktor u Europskoj uniji, koja ima previše razumijevanja, navodi Politico, prema onima koji potpuno odstupaju od većinskih stavova. Čime se potkopavaju jedinstvo i zajedništvo u kriznim vremenima.

