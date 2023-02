Nizozemski istraživač tvrdi da je predvidio razorni potres, reagirao EMSC

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) reagirao je na informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama da je nizozemski znanstvenik predvidio katastrofalni potres koji je rano jutros pogodio Tursku i okolicu.

Naime, nizozemski istraživač Frank Hoogerbeets objavio je 3. veljače da će na jugu Turske prije ili kasnije doći do potresa magnitude 7.5 po Richteru. Podsjetio je na to i u današnjoj objavi nakon što je upravo tu regiju pogodio jutros razorni potres magntitude 7,8.

“Moje srce je sa svima koji su pogođeni velikim potresom u središnjoj Turskoj. Kao što sam ranije naveo, prije ili kasnije to bi se dogodilo u ovoj regiji, slično kao 115. i 526. godine. Tim potresima uvijek prethodi kritično kretanje planeta, kakvo smo imali 4.-5. veljače”, napisao je.

My heart goes out to everyone affected by the major earthquake in Central Turkey.



As I stated earlier, sooner or later this would happen in this region, similar to the years 115 and 526. These earthquakes are always preceded by critical planetary geometry, as we had on 4-5 Feb.