Potres magnitude 7,8 po Richteru pogodio je rano jutros južnu Tursku i osjetio se u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju. Katastrofalan potres dogodio se u 04:17 sati po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara. Više stotina ljudi poginulo je u Turskoj i Siriji, a strahuje se da bi broj mrtvih u narednim satima mogao dodatno narasti.

Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice.

Seizmolog Stephen Hicks smatra da bi potres koji je jutros pogodio Tursku mogao biti najjači instrumentima zabilježen potres u ovoj državi.

Na snimci ispod vidi se širenje seizmičkih valova nakon katastrofalnog potresa. Njega su zabilježili seizmografi diljem Europe, pa tako i oni u Hrvatskoj.

Seismic waves from the M7.8 (USGS) earthquake in Southern Turkey crossing Europe. Each dot is a seismic station. (GMV) https://t.co/6cY0RObbXv pic.twitter.com/SHbdkxQXzD