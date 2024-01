Njemačka superizborna godina

Podijeli :

Novinar Deutsche Wellea Srećko Matić komentirao je političku 2024. godinu u Njemačkoj, koja će također biti superizborna: "Na više nivoa odlučuje se o političkoj budućnosti Njemačke, a možda najdramatičnija će biti jesen, kada se očekuju izbori u tri istočne savezne zemlje. Tamo stare stranke stoje iznimno loše a radikalno desni AfD vodi."

CDU ne uspijeva profitirati na činjenici da 80 posto građana nije zadovoljno radom Vlade. “Analitičari smatraju da je to zato što kopiraju narativ i teme radikalne desnice,” kaže Matić. “U vladajućoj koaliciji najviše problema u ovom trenutku ima najmanjim parter, liberalni FDP. Stranka često djeluje kao da je zalutala u vladajuću koaliciju, a pokazali se to i na nedavnom stranačkom referendumu na kojem je samo malo više od pola članova željelo da FDP ostane u vladajućoj koaliciji. To sigurno nije situacija u kojoj bi vladajućima bilo lagano funkcionirati. ”

Njemačku uskoro očekuje i suđenje tzv. Reichburgerima, ljudima koji su uhićeni prije malo više od godinu dana zbog pokušaja državnog udara. Riječ je o maratonskom suđenju koje će se paralelno održavati u više saveznih zemalja.

