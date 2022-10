Policija u američkom gradu Stocktonu povezala je sedam pucnjava, od kojih je šest sa smrtnim ishodom, s mogućim serijskim ubojicom iz Kalifornije koji je i dalje na slobodi. Dužnosnici su potvrdili da je niz naizgled nasumičnih ubojstava započeo u travnju prošle godine, više od godinu dana ranije nego što se vjerovalo te upozorili da bi moglo biti još žrtava.

Policija je povezala svih sedam pucnjava koristeći balističke dokaze i provjeravajući ih u nacionalnoj bazi podataka, kao i videosnimke nadzornih kamera s nekih od mjesta zločina. “Dakle, kako se istraga nastavlja, definitivno postoji mogućnost da bi ih moglo biti više”, rekao je glasnogovornik stoktonske policije Joe Silva za NPR.

Ekipa detektiva pretražuje starija ubojstva u potrazi za mogućim vezama s nedavnim valom nasilja. Policijski odjel je također pozvao druge lokalne stanice da pregledaju vlastite slučajeve i otkriju eventualne poveznice.

Prošlog su tjedna vlasti izjavile da bi serijski ubojica mogao biti odgovoran za nedavne pucnjave koje su potresle stanovnike Stocktona, a koje su se dogodile između 8. srpnja i 27. rujna. Također je objavljeno da su sve žrtve bili muškarci iz grada. Međutim, nove informacije pokazuju da je 40-godišnji Hispanoamerikanac, koji je smrtno stradao 10. travnja 2021. u Oaklandu, također povezan s nedavnim pucnjavama.

Bilo bi to prvo u ovoj seriji ubojstava koje se dogodilo izvan Stocktona, prenosi Index.

Osim toga, policija je s osumnjičenim povezala ranjavanje 46-godišnje crnkinje u Stocktonu 16. travnja 2021. Za razliku od ostalih žrtava, ona je jedina preživjela ozljede i jedina je žena koja je bila metom. “Naši detektivi surađivali su s njom kako bi saznali što više možemo”, rekao je Silva, ističući kako je moguće da je više od jednog počinitelja uključeno u niz ubojstava.

“Opisala je svog napadača kao muškarca nepoznate rase, vitkog i visokog 177 do 182 cm”, rekao je Silva. Na dan napada nosio je tamnu trenirku s kapuljačom navučenom preko glave, tamne hlače i crnu masku. “Čudno je da radimo non-stop i dobivamo puno poziva i savjeta, ali trenutačno nemamo nikakvih korisnih tragova”, dodao je Silva.

Stoktonska policija surađuje s nekoliko lokalnih i federalnih agencija na identificiranju i hvatanju počinitelja, uključujući FBI, kalifornijsku cestovnu policiju, nekoliko lokalnih šerifovih odjela i agenciju za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive.

Pet žrtava koje su ubijene posljednjih mjeseci identificirao je Ured medicinskog istražitelja okruga San Joaquin: Paul Yaw (35), koji je ubijen 8. srpnja, Salvador Debudey Jr. (43), koji je preminuo 11. kolovoza, Jonathan Hernandez Rodriguez (21), koji je smrtno stradao 30. kolovoza, Juan Cruz (52), žrtva od 21. rujna te Lawrence Lopez stariji (54), koji je ubijen 27. rujna.

Nakon pregleda mnogo sati videosnimki, istražitelji vjeruju da su locirali “osobu od interesa”, objavljeno je u priopćenju koje uključuje zrnatu fotografiju neidentificirane osobe odjevene u tamnu majicu s kapuljačom i tamne hlače. U utorak su dužnosnici objavili kratku snimku iste osobe čije se lice ne vidi.

Homicide Series Update: Today Chief McFadden released a video of the "Person of Interest" in regards to this series. If you have any info, please call 209-937-8167. There is a 5,000 reward for info that leads to an arrest. pic.twitter.com/QLhcobVFJZ