Novi Zeland: Vrhovni sud smatra da je pravo glasa s 18 godina diskriminirajuće

Izvor: N1 / ilustracija

Vrhovni sud Novog Zelanda je u ponedjeljak ocijenio da pravo glasa s tek 18 godina diskriminira mlade, što je nagnalo vladu da razmotri spuštanje dobne granice za glasanje na izborima na 16 godina.

Nakon odluke suda premijerka Jacinda Ardern je predstavila nacrt zakona kojim se otvara put glasačkom pravu 16-godišnjacima, no upozorila je da će tu promjenu biti teško provesti i neće se moći primijeniti prije općih izbora 2023.

Vrhovni se sud u odluci pozvao na nacionalnu Povelju o pravima koja pravo na donošenje osobnih odluka prepoznaje sa 16 godinom života.

Presuda nalaže postupak obvezne parlamentarne rasprave i revizije pitanja, ali nije obvezujuća.

“Osobno podupirem snižavanje dobne granice za pravo glasa, ali to nije pitanje koje se tiče mene ili čak moje vlade. Svaku promjenu izbornog zakona te prirode mora odobriti 75 posto zastupnika. Stoga se to pitanje prvenstveno tiče parlamenta”, rekla je premijerka.

To se pitanje, koje je pokrenula udruga za promicanje prava “Make it 16”, po sudovima povlači od 2020. godine, no jedino parlament može donijeti takvu odluku.

Vrlo malo zemalja dopušta pravo glasa tako mladim osobama, a jedna od njih je Brazil.

