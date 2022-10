Podijeli:







Ukrajinska novinarka Marija Pisarenko javila se u Newsnight iz Kijeva koji se među ostalim našao na meti ruskih napada u ponedjeljak ujutro. Kako je rekla, 14 ljudi je poginulo, a 97 je ozlijeđeno u ruskom napadu na ukrajinske gradove u ponedjeljak.

“Ovo je već sedmi mjesec suprotstavljanja Rusiji i osma godina rata s Rusijom. Jutro je bilo zastrašujuće, stresno, ali nakon svih napada građani Kijeva su fokusirani na to da prežive, da nastave”, rekla je Marija Pisarenko i dodala:

“Divno je bilo vidjeti kako su se sabrali, da su uzeli svoje ruksake za slučaj nužde, otišli su u skloništa, podzemne željeznice, nastavili su s radom i životom, i nakon što je proglašen prestanak zračne opasnosti, ljudi su pili kavu i nastavili život. Rusi žele da budemo prestravljeni, ali mi to nismo, želimo nastaviti sa životom. Svi se sad pripremaju za jednu tešku noć jer prema svim izvješćima najavljuju se i noćas novi raketni napadi. No, ljudi pokušavaju naći mir u ovim napadima.”

Na pitanje koji je bio cilj napada, Pisarenko ističe da se ne čini kao da je bilo cilja:

“Ovdje u Ukrajini jutrošnji ruski napad nazivaju samo raketnom histerijom, odnosno raketnim terorom protiv Ukrajine jer je bila riječ o brojnim napadima, ukupno 84 rakete pogodile su različite gradove, a 43 su bile oborene od strane ukrajinske protuzračne obrane. Svi s kojima sam se čula slažu se da to nije puka odmazda za Krimski most jer Ukrajinci nisu ciljali Krimski most, to je bila tajna operacija jer mi već osam godina imamo ruske okupatore. To nije bila osveta za Krimski most, nego glupa odluka ruske vlasti koja samo želi posijati strah, želi da Ukrajinci bježe, a Ukrajinci su pokazali suprotno. Ovo je naša zemlja, nastavljamo sa životom. Krenule su donacije za ukrajinsku vojsku. Građani su bijes prema Rusima pretočili u crowdfunding kampanje za bespilotne letjelice, da pokažemo da se ne bojimo nego da pomognemo vojsci. U samo sedam sati prikupljeno je više od 206 milijuna hrivnja (više od pet milijuna eura), to je velika količina donacija.”

Pisarenko dodaje da je Putinova ideja o “specijalnoj operaciji” propala:

“Putin se ne može izvući iz ove situacije, jedino da povuče vojnike iz Ukrajine. Ovo je raketni teror, to je posljednji argument jer mu je specijalna vojna operacija propala, nije išla prema planu.”

Naglasila je da Ukrajina od zapada treba više sustava protuzračne obrane i dalekometne raketne bacače. “To zapad može učiniti”, istaknula je.