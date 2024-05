Obavještajci tvrde: “Imamo dokaze – smrtonosna pomoć leti iz Kine u Rusiju”

Podijeli :

Sergei Bobylev/Pool via REUTERS

Kina šalje "smrtonosnu pomoć" Rusiji za korištenje u ratu protiv Ukrajine, rekao je britanski ministar obrane, Grant Shapps, u komentarima koje je demantirao savjetnik za nacionalnu sigurnost Joea Bidena, Jake Sullivan.

Grant Shapps navodi američke i britanske obavještajne službe kao temelj za tvrdnju, ali američki savjetnik za nacionalnu sigurnost kaže da još nema znakova izravnog prijenosa oružja, piše Guardian. Shapps je u svom govoru na Londonskoj obrambenoj konferenciji u srijedu rekao: “Danas mogu otkriti da imamo dokaze da Rusija i Kina surađuju na borbenoj opremi za upotrebu u Ukrajini.

Kao dio poziva NATO-u da se “probudi” i poveća obrambenu potrošnju u cijelom savezu, dodao je: “Američki i britanski obrambeni obavještajci mogu otkriti da smrtonosna pomoć sada leti iz Kine u Rusiju i u Ukrajinu. “I ovo su novi podaci koji me navode da mogu deklasificirati i otkriti tu činjenicu danas. Mislim da je to prilično značajno.”

Rusija i Kina pripremaju zajedničku invaziju? Amerikanci: Spremni smo

Shapps nije pružio dokaze koji bi poduprli svoju tvrdnju. No rekao je da je od početka Ukrajine došlo do porasta rasta trgovine između zemalja od 64 posto i da “jedni drugima pokrivaju leđa”. “Vrijeme je da se svijet probudi. A to znači pretočiti ovaj trenutak u konkretne planove i sposobnosti. A to počinje postavljanjem temelja za povećanje potrošnje u cijelom savezu za naše kolektivno odvraćanje,” rekao je.

No čini se da je Sullivan imao problem s nekim Shappsovim komentarima. Rekao je da je mogućnost da bi Kina mogla “izravno pružiti oružje Rusiji” ranije bila zabrinjavauća, ali da “to još do danas nismo vidjeli”.

SAD je, međutim, imao “zabrinut zbog onoga što Kina radi kako bi potaknula ruski ratni stroj, ne dajući oružje izravno, ali osiguravajući inpute ruskoj obrambenoj industrijskoj bazi”, dodao je.

Lavrov: Rusija i Kina nastavit će suradnju u borbi protiv terorizma

Strateško partnerstvo Kine i Rusije postalo je bliže nakon invazije na Ukrajinu, a američki dužnosnici kažu da Peking nastavlja opskrbljivati Moskvu ključnim komponentama koje su joj potrebne za njezin ratni stroj. Njegova kupnja ruske nafte i plina pomogla je jačanju ruskog gospodarstva.

Međutim, SAD vjeruje da je Peking prestao izravno opskrbljivati oružjem Rusiju, koja se okrenula strogo sankcioniranoj Sjevernoj Koreji i Iranu kako bi obnovila svoje zalihe oružja.

Kineski predsjednik Xi Jinping pozdravio je ruskog kolegu Vladimira Putina u Pekingu ranije ovog mjeseca, gdje su dvojica čelnika pokazala snažno jedinstvo. Xi je u izjavi nakon razgovora s Putinom rekao da su se složili oko potrebe za “političkim rješenjem” za rješavanje rata.

Prošlog mjeseca, Julianne Smith, američka veleposlanica pri NATO-u, rekla je za Politico da Kina Rusiji nastavlja prodavati povezane zalihe kao što su tehnologija bespilotnih letjelica i sastojci za barut. “Narodna Republika Kina ne može tvrdi da je posve neutralna u ovom slučaju, oni zapravo biraju stranu. Da nisu pružali neke od ovih komponenti ili ovu materijalnu potporu, Rusija bi bila u sasvim drugačijoj situaciji i imala bi problema u provođenju nekih od ovih agresija.”

Kinesko veleposlanstvo u Londonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar Shappsovih primjedbi, prenosi tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Dok smo je jeli, pucali smo od zdravlja: Zaboravljena žitarica čuva srce, jača kosti, odlična i za mršavljenje Pomaže u snižavanju kolesterola, šećera u krvi, u mršavljenju… Evo za što je sve dobar balzamični ocat