Objavljene nove satelitske snimke Krimskog mosta, Rusi ga popravljaju

Tvrtka Maxar Technologies objavila je nove satelitske snimke oštećenog Krimskog mosta, koji povezuje poluotok Krim s Rusijom, a kojeg je Rusija anektirala 2014. godine. Snimke pokazuju popravke na željezničkoj pruzi mosta i na oštećenim dijelovima ceste, objasnili su iz Maxara.

“Mogu se vidjeti vozila (prvenstveno automobili i mali kamioni) kako putuju duž mosta. U blizini trajekt prevozi kamione preko Kerčkog tjesnaca”, dodaju. Snimke također prikazuju teretne kamione koji čekaju na trajektnom terminalu. “U blizini, nekoliko stotina teretnih kamiona (bilo je) parkirano sjeverozapadno od Krima u napuštenoj zračnoj luci, čekajući da budu prebačeni u Rusiju”, poručuju iz Maxara, prenosi Index.

Podsjetimo, Krimski most oštećen je u subotu. Ruski predsjednik Vladimir Putin tu je akciju nazvao terorističkom, a Ukrajina nije preuzela odgovornost. Rusija je objavila detaljnu kronologiju napada na most, dok je ukrajinski časnik za tisak ukrajinske vojne obavještajne službe Andrij Jusov istragu nazvao glupošću. Most je dug 19 kilometara, a Putin ga je otvorio 2018. godine.

