Od 2023. u Njemačkoj restorani brze hrane, pekarnice, bistroi i kafići koji prodaju hranu za ponijeti (To go) morat će svoje proizvode nuditi u jednokratnoj i višekratnoj ambalaži. Prema podacima savezne vlade, samo od jednokratne ambalaže za van u Njemačkoj svaki dan nastane 770 tona ambalažnog otpada. Nova uredba ima za cilj to promijeniti.

Višekratna varijanta ne smije biti skuplja od proizvoda u jednokratnoj ambalaži. Osim toga, odgovarajuće čaše za višekratnu upotrebu moraju biti dostupne za sve veličine pića za ponijeti, a ambalaža za višekratnu upotrebu ne smije se nuditi pod lošijim uvjetima od jednokratne ambalaže.

Ambalažu za višekratnu uporabu dopušteno je izdati samo uz polog koji se ponovno isplaćuje prilikom povrata, piše Fenix Magazin.

Nova obveza ponude za višekratnu upotrebu iz Zakona o ambalaži namijenjena je svim “krajnjim distributerima” koji na tržište stavljaju ambalažu za hranu od jednokratne plastike i jednokratne čaše, bez obzira na materijal iz kojeg su izrađeni. Krajnji distributeri su oni koji prodaju to-go ambalažu napunjenu hranom ili pićem potrošačima, odnosno najčešće ugostiteljskim objektima kao što su restorani, kafići, bistroi, ali i kantinama, benzinskim postajama i catering tvrtkama.

Od obveze su izuzete manje trgovine poput zalogajnica, noćnih trgovina i kioska koje zapošljavaju ukupno pet osoba ili manje i čija prodajna površina ne prelazi 80 četvornih metara. Međutim, te tvrtke moraju svojim kupcima omogućiti da im se pune spremnici za višekratnu upotrebu.

Lanci, poput pekarnica na željezničkim postajama, ne mogu koristiti iznimku za mala poduzeća. Prodajni prostor pojedinog prodajnog mjesta može biti manji od 80 četvornih metara. Ali ako u cijeloj tvrtki radi više od pet zaposlenika, iznimka se na njih ne odnosi.

