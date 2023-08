Otkriveno zašto se Đoković tresao u finalu: “Novak je doživio toplinski udar”

Podijeli :

Možda i najbolji meč svih vremena u dva dobijena seta i dalje intrigira sve.

Novak Đoković je nakon gotovo četiri sata atomskog tenisa uspio slomiti otpor Carlosa Alcaraza i slaviti u finalu mastersa u Cincinnatiju s 5:7, 7:6(7), 7:6(4).

Meč je obilježilo nekoliko bitnih trenutaka, prije svega jer se Đoković uspio vratiti nakon seta i breaka zaostatka, ali i trenutak kada mu je bilo izuzetno loše na terenu.

U jednom trenutku je tražio čak i medicinski time-out, tražio je od suca i da promijeni odjeću jer je tijekom najtoplijeg dana turnira jednostavno rečeno “prokuhao”.

Ogromna vrućina, velika vlaga učinili su da mu je nužno da se nekako osvježi i zaista je doživio ono što se često karakterizira kao toplinski udar. U nekoliko trenutaka Đoković je izgledao kao da se trese dok se osvježavao ledom i hladnim ručnicima, a na kraju se uspio podići i iz te situacije.

Greg Rusedski, poznati tenisač, ipak, ostao je bez riječi za ono što je vidio nakon toga.

“Ovo je najbolji povratak Novaka ikada. Nisam vidio da Đoković preokreće nakon zaostatka od jednog seta i breaka. Doživio je toplinski udar. Kakav šampion i kakva predstava. Kako je uspio ovo da preokrene“, rekao je Rusedski.

Poslije toplinskog udara je uslijedio možda i najveći preokret u karijeri Đokovića, barem ga tako mnogi nazivaju. I da je moguće objasniti kako se izdići u ovoj situaciji iznad problema vjerojatno bi mnogi uspjeli biti grand slam i masters šampioni.

Za sve oni koji nikada nisu postali šampioni je ovo zaista neobjašnjivo. Samo o ovom jednom meču bi Đoković mogao održati seriju predavanja i nema tenisača koji ne bi želio sudjelovati u tome. Kako se uspio izdići iznad problema, kako je uspio povratiti fokus i snagu, to je nešto što će ostati zauvijek između Đokovića i jednog vrelog ljetnog dana u Ohio-u.

Đoković je na kraju uspio osvojiti 39. masters titulu u karijeri, što nije uspio uraditi nitko nikada, a uz to je pokazao da je u pravoj formi pred nadolazeći US Open koji je na programu od 28. kolovoza do 10. rujna.

Novak Đoković je sada osigurao prvo mjesto na svijetu u slučaju da slavi u prvom kolu US Opena.

