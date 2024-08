Ova pjesma nakon OI-a oborila čak dva svjetska rekorda!

Podijeli :

Ilustracija / Pexels

Ceremonija zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu lansirala je tri francuska izvođača na sam vrh najpretraživanijih pjesama na popularnoj aplikaciji za prepoznavanje glazbe - Shazamu.

Hommage žanru French Touch

Od ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu u nedjelju navečer, pjesma ‘Nightcall’ Kavinskog postala je pjesma koja je “shazamana” najviše puta u jednom danu na poznatoj aplikaciji za prepoznavanje glazbe.

Štoviše, 22:50 u nedjelju 11. kolovoza bila je minuta koja je najviše shazamana u povijesti.

“Nazovite to francuskim olimpijskim efektom”, piše Euronews.

Pjesmu je odsvirao francuski elektro-pop umjetnik tijekom ceremonije zatvaranja na Stade de France, showa koji je inscenirao Thomas Jolly, a koji je odao počast glazbenom pokretu French Touch.

CNN: Ovi gradovi će do 2050. biti prevrući za Olimpijske igre Zatvaranje Olimpijskih igara u Parizu: Hrvatsku zastavu nosili Stojković i Šapina

Kavinsky: Nightcall

Kavinsky je nastupio zajedno s druga dva francuska benda, Phoenix i AIR, kao i s francuskom umjetnicom Angèle, kambodžanskim reperom VannDa i Ezrom Koenigom iz Vampire Weekenda.

Glazbenici su se okupili kako bi izveli opus pjesama, a među pjesmama je bio Kavinskyjev hit ‘Nightcall’, koji je eksplodirao na kulturnoj sceni nakon što je korišten u filmu Drive, s Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi.

Sada je ‘Nightcall’ trenutačno na prvom mjestu Top 200 Globalne ljestvice na Shazamu, a slijede ga Phoenixova ‘Lisztomania’ (koju je bend prvi svirao tijekom olimpijskog seta) i ‘Birds of a Feather’ Billie Eilish – koju je Eilish izvela na završnoj svečanosti.

“Najshamazanije” pjesme ikad

AIR također ubiru plodove učinka Olimpijskih igara, jer je njihova pjesma ‘Playground Love’ – koja je prikazana u filmu The Virgin Suicides iz 1999. – ušla u Shazam Top 10 ovaj tjedan, na osmo mjesto.

Dakle, ako želite unaprijediti svoj glazbeni profil, čini se da su Olimpijske igre pravi put.

Bez obzira na dobrodošao poticaj i impresivno obaranje rekorda, pjesme Kavinskyja, Phoenixa i AIR-a i dalje su daleko iza najshazamanijih pjesama svih vremena, a to su Tones And I ‘Dance Monkey’, Gotye’s ‘Somebody That I Used To Know (feat. Kimbra) )’ i Passenger ‘Let Her Go’.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Promjena vremena nakon toplinskog vala bit će burna! Temperature će pasti i za 15 stupnjeva Znanstvenici otkrili da ljudi koji imaju ovu krvnu grupu žive najduže: “Rijetko obole od najtežih bolesti”