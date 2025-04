“Molim sve da prestanu maštati kako će Trump napraviti ovo ili ono, pripremimo se na najgore”

Podijeli :

Analitičar i znanstvenik Tonči Tadić komentirao je u N1 Studiju uživo s Natašom Božić najavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti carine - svima.

Što će Trump objaviti večeras? “Po svoj prilici 20 posto na svu robu uvezenu u SAD. To će posebno otežati odnose s EU-om, ali i s Kinom, Japanom i Korejom. Svaka od tih zemalja je već najavila protumjere. Ursula von der Leyen najavila da je EU spreman pregovarati sa SAD-om s pozicije snage i da su spremne europske protumjere, vjerojatno carine na američke proizvode i usluge. Onda očekujemo još žešće Trumpove carine i tako u nedogled”, kaže Tadić.

Sve oči uprte u Trumpa: Stiže paket carina koji bi mogao uzdrmati svijet

Na Dalekom istoku zajedno traže odgovor na Trumpove najave carina. Dosad nije bilo izgledno da bi Kina, Japan i Koreja mogli pregovarati o slobodnoj trgovini. “Zaista fascinantno da se razgovara o savezu slobodne trgovine na dalekom istoku zbog Trumpovih pritisaka”, kaže Tadić.

Na pitanje izaziva li Trumpova borba protiv Kine kontraefekt, Tadić kaže: “Kina dobiva saveznike, i u EU-u i u Koreji i Japanu. Trump ostaje dobar samo s Putinom, to je u najmanju ruku nepametno.”

Situacija u Ukrajini

Govorio je i tome što bi Trump mogao napraviti po pitanju primirja u Ukrajini, nakon što su Rusi odbili njegove prijedloge.

“Mit o tome da je Trump naoružao Ukrajinu Javelinima još tijekom pobune u Donbasu je – mit. To nije bila Trumpova odluka, nego ljudi oko njega koje je on kočio kako je znao. Trump sad maše carinama na rusku naftu, to je suludo, SAD najmanje uvozi rusku naftu. On bi Putinu naštetio da nastavi i udvostruči američku vojnu pomoć Ukrajini. Ali to se neće dogoditi”, kaže.

“Cijeli ovaj cirkus s carinama… Kad se baci jedna dimna bomba i dim se počne razilaziti, a dim su pregovori s Ukrajinom da se ne govori nestašici i cijenama jaja u SAD-u, onda se baci nova. To su sad carine protiv svih. Cijeli mandat će se sastojati od serije dimnih bombi koje će prikrivati neuspjehe. Svi pričaju o tome, a nitko ne o onome što se prije dogodilo. To je taktika političke borbe. Trump radi samo PR, cijelo vrijeme su spektakularne najave i svi pričaju samo o njemu”, pojašnjava.

“Molim sve da prestanu maštati kako će Trump napraviti ovo ili ono, pripremimo se na najgore”, zaključuje.

