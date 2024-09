Ovi ljudi umiru od zloćudnih bolesti. Svi su radili u istoj zgradi: “Što možete? To je odmah smrtna presuda”

Podijeli :

U indijanskom rezervatu Duck Valley, gdje su tlo i podzemne vode kontaminirani toksinima, sve više ljudi umire od karcinoma.

U mjestu Owyhee u Nevadi obitelj Marvina Cote okupila se uz memorijal posvećen njegovu životu, polažući cvijeće uz iznošene kaubojske čizme. Cota, cijenjen član plemena koji je mentorirao mladima u boksačkom ringu i provodio vrijeme sa svojom unučadi na traktorima, preminuo je od raka koji je otkriven prekasno.

U indijanskom rezervatu Duck Valley, gdje su tlo i podzemne vode kontaminirani toksinima, mnoge priče poput njegove završavaju tragično. Iako je dugo bilo vjerovano da je kontaminaciju uzrokovala srušena zgrada za održavanje u vlasništvu SAD-a, u kojoj su se skladištili gorivo i herbicidi i gdje je Cota radio, nova saznanja sugeriraju da bi američka vlada mogla biti još više uključena. Otkriveni dokumenti iz prošlosti spominju zloglasni narančasti agens (engl. agent orange), što ukazuje na moguće dodatne izvore kontaminacije tla, piše Večernji list.

Owyhee je jedini grad u rezervatu Duck Valley, smješten u dolini okruženoj snijegom prekrivenim planinama, dubokim kanjonima Nevade i ravnicama Idaha. Ova udaljena lokacija, gotovo 160 kilometara udaljena od najbližih semafora, domaćin je plemenu Shoshone-Paiute koje generacijama uzgaja stoku i koristi tradicionalne ljekovite biljke i obrede.

U svakodnevnom životu u Owyheeu Ured za indijanske poslove SAD-a (BIA) igrao je ključnu ulogu. Agencija koja je nadzirala zgradu za održavanje i trgovinu za navodnjavanje obavijestila je EPA-u u veljači da je pronašla važan dokument iz 1997. godine. U njemu je zaposlenik BIA-e priznao da je prije više od 20 godina prskao herbicide, uključujući one koji čine Agent Orange, u navodnjivačkim kanalima. EPA je 1979. godine zabranila jednu od tih kemikalija zbog povezanosti s rakom. Službenik BIA-e prethodno je rekao EPA-i i vođama plemena da se vjerovalo kako su herbicidi korišteni samo za kontrolu korova uz ceste, a ne u kanalima. Sada otkriveni dokument dovodi u pitanje tu tvrdnju.

Trenutni vođe plemena kažu da nisu bili informirani o korištenju herbicida, što ih dodatno zabrinjava jer kanalni sustav ima mnogo širi doseg od ceste s dva traka koja prolazi kroz grad. Informacija o mogućoj kontaminaciji proširila se među članovima plemena, od kojih većina živi uz kanale, koristi vodu za poljoprivredu i skuplja grane vrba za izradu kolijevki i pečenje marshmallowa. Međutim, malo toga znaju o stvarnoj situaciji. Dokumenti, uključujući stotine stranica e-mailova i memoranduma koje je prikupila agencija The Associated Press, pokazuju da su savezne agencije obećale istragu, no detalji su još uvijek nedostupni jer je BIA skrivala većinu informacija. BIA je odbila intervju s AP-om, ali je navela da istražuje u kojoj mjeri su komponente Agent Orangea možda korištene na rezervaciji.

Službenici Ureda za indijanske poslove (BIA) i Agencije za zaštitu okoliša (EPA) posjetili su Duck Valley 7. kolovoza kako bi razgovarali o zapošljavanju izvođača za čišćenje kontaminacije iz saveznih zgrada. Tijekom predstavljanja otkriveni su nedostaci u analizi podataka, uključujući skladištenje i upotrebu herbicida. Za članove plemena brzina djelovanja je od presudne važnosti jer prethodni pokušaji čišćenja savezne vlade nisu pokazali potrebnu hitnost i usmjerenost. Boje se da bi neaktivnost mogla dovesti do daljnjih bolesti i smrti. Dok vođa plemena, Brian Mason, pritišće savezne dužnosnike za odgovore, članovi plemena pozvani su na godišnje medicinske preglede, dok ekološki tim istražuje povijesne dokumente. “Ljudi umiru. I ne znam na što čekaju”, frustriran je Mason.

Postoji duga baština kontaminacije širom indijanskog teritorija, od uranskih otpadaka na jugozapadu do otapala izbačenih na vojnom objektu na Aljasci i pesticida korištenih na ravnicama Sjeverne Dakote. Zdravstveni rizici i druge ključne informacije često su skrivene od zajednica američkih Indijanaca sve dok ne prođe mnogo godina, ponekad desetljeća, nakon što je šteta učinjena. U Owyheeu većina ekoloških opasnosti može se pratiti na dvije zgrade BIA-e koje više nisu u uporabi ili su srušene.

Davne 1985. godine, u sada napuštenoj trgovini za navodnjavanje, oko 8.000 galona lož-ulja iscurilo je iz cijevi pored ceste. Uzorci uzeti iz drenaža, tla i odvoda oko zgrade otkrili su mješavinu opasnih kemikalija koje su se skladištile unutra, uključujući otpadno ulje, arsen, bakar, olovo i kadmij, zajedno s dva herbicida koja čine Agent Orange. Racheal Thacker, tehničarka za pesticide i čvrsti otpad koja surađuje s plemenima, izjavila je da su stanovnici u prošlosti vjerojatno bili nesvjesni opasnosti povezanih s kemikalijama koje su se skladištile u zgradi. Tada radnici BIA-e nisu imali potrebnu stručnost ili resurse za prepoznavanje zagađivača u tlu.

Sherry Crutcher uvijek je bila sumnjičava. Njezin preminuli suprug radio je u zgradi za održavanje BIA-e, smještenoj nasuprot trgovini za navodnjavanje, i često je nosio uniformu natopljenu kemikalijama nakon što je prskao vrbe i čistio bušotine za naftu. Ta zgrada bila je središte za brojne članove plemena koji su se bavili čišćenjem snijega, borbom protiv požara i održavanjem vozila. Crutcher, koja je bila učiteljica i bivša direktorica za prirodne resurse plemena, sjeća se da su zaposlenici zgrade za održavanje tražili preglede na rak. Iako je BIA obavila testove, radnicima su rekli da su rezultati negativni, ali nisu podijelili rezultate. Crutcher se prisjeća kako je pitala svog supruga Roberta je li imao ikakvu zaštitu, na što je on uvijek odgovarao da nije imao. Robert je preminuo 2022. godine od agresivnog raka mozga u 58. godini. “Nikada nisam prešla granicu prema svom suprugu, samo sam mu postavljala pitanja”, rekla je Sherry Crutcher. “Pitala bih ‘zašto?’ Bio je tiha i mirna osoba i uvijek je odgovarao ‘pa, znaš, jer je to naš posao.'”

Godine 1995. EPA je naredila Uredu za indijanske poslove da obustavi ispuštanje benzina, baterija i drugih tekućina na zemlji pored zgrade za održavanje. Ova praksa je označena kao neodgovorna i opasna za opskrbu podzemnom vodom, što može ugroziti zdravlje članova plemena. Zgrada je kasnije srušena, a područje oko nje ograđeno zbog dugotrajnih posljedica. Prema izjavi BIA-e za AP, od 1999. godine agencija je provela opsežna istraživanja tla i podzemnih voda na rezervaciji i očistila bunare za pitku vodu. BIA također navodi da je svaka nafta u tlu sada sigurna i da surađuje s plemenima na dodatnim akcijama za sanaciju.

Racheal Thacker napominje da trenutno ne postoji očita opasnost od pijenja vode iz slavine jer se voda crpi iz drugih bunara. Ipak, postoji trajni osjećaj nepovjerenja i nelagode među stanovnicima. Neki dijelovi zemlje više nisu pogodni za uzgoj usjeva, a kontaminirana područja okružena su ogradama. Nakon što su dužnosnici plemena izrazili zabrinutost zbog hidrokarbonskih plimova ispod jedine škole u gradu, država se obvezala izgraditi novu školu na drugom zemljištu.

Tanya Smith Beaudoin hodala je uz kanal koji se spaja s dvije prašnjave ceste, a kanal je nekoć služio kao neformalni bazen na vrućim ljetnim danima, poznat pod imenom “Floramae’s”. Smith Beaudoin prisjetila se svog oca, Dennisa Smitha Sr., utjecajnog vođe plemena poznatog po prijateljstvu s nepoznatima na tržnici i organiziranju velikih obiteljskih večera. Njegov rak jetre, koji se proširio na veći dio tijela, dijagnosticiran je tek u kasnoj fazi, godinama nakon što je radio s Cotom i Robertom Crutcherom u zgradi za održavanje BIA-e. “Što možete učiniti? Ako se zarazite kao što je on bio, to je bila smrtna presuda. Nema ničega – nema liječenja”, rekla je Smith Beaudoin.

Mnogi u zajednici vjeruju da postoji jasna povezanost između povijesne kontaminacije i visokog broja slučajeva raka i drugih bolesti. Julie Manning je članica plemena kojoj je prošle godine dijagnosticiran uznapredovali rak jajnika. “Uskoro ću ostati bez više dana nego što sam trebala. I moja kći može naslijediti posljedice, dok će BIA jednostavno reći ‘oops, oprosti.'”

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je gotovo nemoguće sa sigurnošću utvrditi tu povezanost zbog nedostatka čvrstih podataka. Zdravstvena klinika plemena zabilježila je više od 500 bolesti koje bi mogle biti rak, ali trenutni podaci su nepotpuni zbog prelaska s papira na elektroničko arhiviranje. Uzrok raka često je kombinacija genetike, stila života i drugih faktora. Čak i ako bi BIA uspjela analizirati podatke o korištenju herbicida, to možda ne bi bilo dovoljno za dokazivanje izravne povezanosti s bolestima, prema stručnjacima poput Lauren Teras iz American Cancer Societyja. Američki odjel za veterane priznaje povezanost između kemijskog herbicida Agent Orange i određenih bolesti, ali ta povezanost nije definitivno potvrđena.

Predsjednik plemena Brian Mason zatražio je studiju koja će bolje istražiti utjecaj kemikalija na zemljište i zdravlje članova plemena, s nadom da će to pomoći u traženju nadoknade od savezne vlade. Iako je priznao da će istraga potrajati, izrazio je zabrinutost kada je upitan o mogućnosti da zajednica napusti svoju zemlju ako se utvrdi da je nesigurna. “Ne bih rekao nikada”, odgovorio je Mason. “Ali ljudi imaju pet, šest, sedam generacija pokopanih ovdje. I neće napustiti svoju djecu. To mogu jamčiti.”

