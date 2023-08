Ovo su ključna pitanja koja će odrediti sudbinu Donalda Trumpa

Podijeli :

REUTERS/Lindsay DeDario/File Photo

Bivši američki predsjednik Donald Trump službeno je optužen za svoje postupke u kontekstu prosvjeda na američkom Kapitolu 6. siječnja 2021. godine.

Republikanski političar negira optužbe i čitav slučaj opisuje kao “apsurdan.”

Protiv Trumpa su već podignute optužnice u dva druga slučaja – optužen je za nezakonito rukovanje visoko povjerljivim dokumentima, kao i za lažiranje poslovnih knjiga kako bi prikrio novac isplaćen pornozvijezdi u zamjenu za njenu šutnju o njihovoj aferi.

BBC donosi ključna pitanja o posljednjoj optužnici protiv bivšeg američkog predsjednika.

Za što je Trump optužen?

Trump, kojeg je na predsjedničkim izborima 2020. godine porazio demokratski kandidat Joe Biden, optužen je za zavjeru kojom je želio promijeniti rezultate izbora.

Optužnica ima četiri točke:

Zavjera kako bi prevario državu

Zavjera kako bi opstruirao službene procese

Opstrukcija službenih procesa

Zavjera protiv prava građana.

Ova optužnica tiče se Trumpovih postupaka u dva mjeseca od dana izbora 3. studenog 2020. godine do dana kada je napustio Bijelu kuću, 20. siječnja 2021. godine.

Prva točka tiče se navodnih pokušaja da spriječi prikupljanje i brojanje glasova i potvrdu rezultata. Druga i treća tiču se navodnih pokušaja da spriječi potvrdu rezultata glasovanja elektora u američkom Kongresu 6. siječnja, što je kulminiralo nasilnim prosvjedom.

Četvrta optužnica tiče se navodnih pokušaja da prekrši pravo glasa svih građana, ali i njihovo pravo da se njihovi glasovi prebroje.

Koliko je ova optužnica ozbiljna u usporedbi s drugima?

Ovo je treća optužnica koja je podignuta protiv Donalda Trumpa, a neki pravni stručnjaci kažu da se možda i ne radi o najjačoj optužnici. Moguće je da bivšeg predsjednika veće pravne opasnosti čekaju negdje drugdje.

Ovo je čovjek koji bi mogao srušiti Trumpa

Ipak, što se tiče ozbiljnosti optužbi, ova optužnica najteža je i najvažnija, kaže urednica BBC-ja za sjevernu Ameriku, Sarah Smith.

Ovo je prvi put da se Trumpa optužuje za nešto što je učinio dok je još uvijek bio predsjednik, kaže ona. Također, ovaj slučaj sa sobom nosi i stvarne, praktične posljedice za šire društvo koje ne postoje u drugim dvjema optužnicama.

Iako specijalni tužitelj Jack Smith nije išao toliko daleko da Trumpa optuži za poticanje mase koja je napala američki Kapitol, Smith je rekao da je nasilni prosvjed “motiviran lažima, lažima koje je izgovarao optuženi.”

Bivši federalni tužitelj Renato Mariotti za BBC je rekao da se ovdje radi o prvoj optužnici u povijesti SAD-a kojom se optužuje bivšeg predsjednika za ponašanje koje je jedinstveno za njegov ured, drugim riječima, “za pokušaje da ostane na vlasti i spriječi mirnu primopredaju.”

Što je sljedeće?

Trump će se u četvrtak pojaviti na sudu u Washingtonu.

Specijalni tužitelj Jack Smith, koji vodi istragu, obvezao se da će tražiti “brzo suđenje,” no još uvijek nije sigurno da će se to i dogoditi, i to iz više razloga.

Ovo suđenje u koliziji je s drugim slučajevima za koje se tereti Trumpa – ne mogu se svi procesi odvijati u isto vrijeme. Također, malo je vjerojatno da će suđenje biti na rasporedu u ključnim trenutcima predsjedničke kampanje, kao na primjer na dan republikanske nacionalne konvencije, događaja gdje se službeno bira kandidat Republikanske stranke na izborima.

Mariotti naglašava da američki pravni sustav nudi mnogo načina za produljenje procesa. Moguće je da bi Trump mogao ponovno pobijediti na izborima i već biti predsjednik kada suđenje počne.

Može li Trump još uvijek biti kandidat ako završi u zatvoru?

Bivšem predsjedniku, inače 77-godišnjaku, prijeti poprilična zatvorska kazna ako ga se proglasi krivim. Sutkinju kojoj je dodijeljen slučaj, Tanyu Chutkan, imenovao je predsjednik Obama, a ona je dodjeljivala ozbiljne zatvorske kazne drugim sudionicima iz pobune 6. siječnja.

Najteže optužbe dosad protiv Donalda Trumpa: Ovo su detalji optužnice

Trumpu također prijeti kazna zatvora do 20 godina u slučaju rukovanja klasificiranim dokumentima.

Američki zakon ni na koji način ne sprječava pojedinca da se kandidira na izborima dok se protiv njega vodi kazneni postupak, čak i dok je u zatvoru.

Naravno, to ne znači da će glasači željno podržavati takvog kandidata.

Najmanje dvoje ljudi dosad se kandidiralo na američkim izborima iako su imali kaznene presude: socijalistički kandidat Eugene Debs bio je kandidat 1920., a osuđen je zbog proturatnog govora održanog dvije godine ranije, dok je Lyndon LaRouche, osuđen zbog prevare, svoju kampanju 1992. vodio iz federalnog zatvora u Minnesoti.

Obojica su izgubili izbore.

Može li Trump sam sebi dati pomilovanje ako pobijedi na izborima?

Neki analitičari navode kako bi Trump mogao pokušati sam sebi dati predsjednički oprost ako bude proglašen krivim, a potom pobijedi na izborima.

Ovaj teoretski moguć scenarij bez presedana je u američkim zakonima, što znači da bi u tom slučaju Vrhovni sud morao donijeti konačnu presudu.

Trump bi također mogao pokušati cijeli slučaj odbaciti ako bude izabran za predsjednika prije nego dođe do presude.

Jedan od njegovih protukandidata za republikansku nominaciju, bivši guverner savezne države Arkansas Asa Hutchinson, za NBC je izjavio da su oba scenarija moguća, no dodao kako “intencija ustava nije izdavanje oprosta samima sebi.”

Dodao je kako bi takav potez bio “neprimjeren” i “nedoličan.”

Ipak, još jedan Trumpov protukandidat, poduzetnik Vivek Ramaswamy, obećao je da će pomilovati Trumpa ako postane predsjednik.

Trumpov glavni protivnik, Ron DeSantis, za CNN je rekao kako “ne bi bilo dobro za zemlju” da Trump završi u zatvoru.

