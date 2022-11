Podijeli:







Profesor Robert Barić, umirovljeni general i bivši zamjenik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, u Newsroomu je komentirao situaciju u Ukrajini, posebno povlačenje Rusa i stanje oko Hersona.

Rusko ministarstvo obrane objavilo je da ruske trupe pripremaju povlačenje iz velikog dijela okupirane ukrajinske regije Herson. No, Putin se oko toga nije oglasio.

“On to ostavlja vojsci jer netko mora biti žrtveni jarac”, objašnjava Robert Barić i dodaje: “Surovikin je novi zapovjednik i iako je brutaaln, konačno je na ukrajinsku žalost napravio strategiju i jedinstveni je zapovjednik svih ruskih snaga u Ukrajini.”

Govoreći o globalnoj situaciji u Ukrajini ističe da su sve ofenzivne operacije u rujnu i listopadu gotove. Rusija prelazi u stratešku obranu i nema izbora, dodaje Barić: “Oni zapravo nemaju izbora i to je Surovikin očito uz dopuštenje političkog vrha napravio jer je nužno. Krajem listopada se iz satelitskih snimaka vidjelo da Rusi na istočnoj obali Dnjepra rade obrambene linije uz samu rijeku. Surovikin je donio odluku da se moraju povući. Ta površina koju sad Ukrajina vraća je područje veliko gotovo kao Hrvatska. Rusi se polako povlače.”

Barić dodaje da je to prilika da Ukrajina zada dodatne udarce: “Kad se neprijatelj povlači, nećete sjediti nego napadati jer je to najbolja situacija da se zadaju dodatni gubici. No, tu je još 30 do 50 tisuća ruskih vojnika, i to ne bilo kakvih, profesionalni vojnici koji vrijede i zato je Surovikin odlučio spasiti taj borbeni potencijal.”

Ističe da je povlačenje dobra taktika: “Ako se zadrže vojnici, Herson će biti novi mali Staljingrad i Ukrajinci će ih napasti. Vidi se da je ukrajinska taktika bila dobra, postepeno napredovanje.”

Na pitanje koliko dugo rusko povlačenje preko osam točaka može potrajati, Barić objašnjava: “Sigurno dva do tri tjedna, to ne ide brzo, a ovisi i o ukrajinskim napadima. Sad je blato, morali su smanjiti borbena djelovanja. Kad dođe snijeg, borba će biti drugačija. Povlačenje pod paljbom je teško i Rusi će imati gubitke, ali manje nego da su ostali i branili Herson. To će biti velik udarac, zato Putin šuti i prepušta drugima odluke.”

Rusi žele ostaviti uništeni grad. Deportirali su velik dio stanovnika, razaraju sve što mogu da Ukrajincima ne ostane ništa korisno, napomenuo je Barić.

Govoreći o ruskim i ukrajinskim ciljevima Barić objašnjava:

“U zadnjem govoru Putin je rekao da je cilj pripajanje ove četiri pokrajine i očuvanje koridora prema Krimu. Ukrajinski cilj je udar prema Zaporižju i Mariupolju ili ambicioznije od Donjecka prema Mariupolju da se prekine most. Rusi su uspostavili obrambenu liniju koju nastoje održati. Ukrajinci rade udare bočno, ali i tamo kiša i blato otežavaju borbe. Nova strategija Surovikina je strateška obrana – prvo obrambena linija. Kad padne Herson, a past će, Ukrajinci će moći presresti logistički lanac Rusa. Rusi imaju besposadne letjelice koje su male s dometom od 40 km, ali dovoljno da onesposobi ili ošteti tenk ili lake brodove i imaju ih dosta.”

Govoreći o zimi dodao je: “Vidjet ćemo kako će se koja strana prilagoditi. Ukrajina ne želi da se Rusi rekuperiraju, radit će napade, ali problem je zimsko ratovanje, kad se sve smrzne. Trebaju vozila na gusjenicama, a važna je i briga o vojnicima. Ukrajinci će nastojati napraviti manje pomake.”

