Picula o primirju u Gazi: Čini mi se da dugotrajni mir neće biti tako lako postići

Bivši ministar vanjskih poslova i europarlamentarac Tonino Picula (SDP) bio je gost N1 Pregleda dana gdje je komentirao inauguraciju Donalda Trumpa događaje u Srbiji, ali i primirje u Gazi.

“Nedavna povijest Bliskog istoka oduzima nam pravo da budemo dugoročni optimisti. Meni se čini da bi bilo dobro da ovo ne bude samo primirje nego početak rada na nečemu što bi se jednog dana moglo predstaviti kao mir. Međutim, čini mi se da dugotrajni mir neće biti tako lako postići”, kaže Picula o događajima u Gazi.

Picula je odgovorio i na pitanje je li Izrael uništio Hamas.

“Očito Hamas nije u toj mjeri uništen da ne bi mogao sklopiti sporazum s Izraelom. Pitanje je samo koliko političku moć će Hamas imati u razorenoj Gazi i hoće li se Hamasu suprotstaviti neka politička alternativa”, govori Picula.

Trumpov ključni savjetnik: Hamas neće nikad vladati Gazom

Novi mandat Donalda Trumpa

Picula je komentirao i novi mandat Donalda Trumpa te odgovorio na pitanje treba li svijet strepiti.

“Trump nikome ne bi trebao biti pretjerana nepoznanica Međutim, i dalje ostaje nepoznanica u onoj mjeri da ne znamo kako će pokušati realizirati sve ono što je u kampanji najavljivao. Ako pokuša realizirati i pola od toga doista možemo reći da ulazimo u superneizvjesnu 2025. godinu koja će biti neizvjesna dobrim djelom i zbog toga što nije jasno kojim će intenzitetom Trump pokušati resetirati, kako on to kaže, odnose unutar SAD-a. Ako krene i bude uspješan to neće proći bez resetiranja odnosa na međunarodnoj sceni”, smatra Picula i dodaje da Europska unija u svakom slučaju ima razloga da bude zabrinuta.

Događaji u Srbiji

Picula se osvrnuo i na studentske prosvjede u Srbiji.

“Sutra počinje nastava u Srbiji i Vučić se nada da će pritisak sutra oslabiti. Meni se čini da su studentski prosvjedi unijeli jednu posve novu dinamiku na srpskoj političkoj sceni. Nije ih moguće “raspršiti” kako je Vučić naučio raditi prema oporbenim strankama. Čini mi se da je ova priča otišla predaleko da bi to nestalo preko noći”, zaključio je Picula.

