Poljski predsjednik na sastanku u New Yorku: “Trump me pozvao u svoj privatni stan”

Podijeli :

Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Poljski predsjednik Andrzej Duda je rekao da se tijekom posjeta New Yorku u srijedu privatno sastao s bivšim američkim šefom države i predsjedničkim kandidatom Republikanske stranke Donaldom Trumpom.

Trumpov predizborni stožer je dvojicu muškaraca opisao kao “velike prijatelje”, prema priopćenju o sastanku, u kojem se dodaje da su raspravljali o Dudinom prijedlogu da zemlje NATO-a izdvajaju najmanje tri posto svog BDP-a na obranu.

Poljski predsjednik blokirao zakon koji olakšava pristup piluli za dan poslije

Duda, čiji mandat istječe 2025., bio je jedan od Trumpovih međunarodnih partnera kada je bio predsjednik.

“Donald Trump me pozvao u svoj privatni stan, da se tako izrazim. Ovo je jednostavno privatni sastanak u vezi s mojim boravkom ovdje u New Yorku”, rekao je Duda novinarima u New Yorku.

Trump, kojem se u New Yorku sudi zbog optužbi da je kupio šutnju pornografske glumice Stormy Daniels, u tijesnoj je utrci protiv demokratskog šefa države Joea Bidena uoči predsjedničkih izbora u studenom.

Mnogi europski vođe već duže vrijeme strepe da bi novi Trumpov mandat mogao značiti smanjenje američke podrške za Ukrajinu, s kojom Poljska graniči, i NATO savez.

“Predsjednik Trump se rado prisjetio svog znamenitog posjeta Poljskoj 2017. te je pohvalio poljski narod zbog čvrste obrane vlastitog suvereniteta i predanosti čuvanju europskih granica od bilo kakve i svih prijetnji”, objavio je Trumpov predizborni stožer u priopćenju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Peđa Grbin i Sandra Benčić već odradili razgovor, ovo je plan Pogledajte kako su glasali Zagreb, Split, Osijek, Slavonski Brod, Rijeka…