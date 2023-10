Prelazak crvenih linija: U kojim situacijama bi druge militantne skupine ušle u rat?

Podijeli :

REUTERS/Amr Alfiky/ilustracija

Projekt kritičnih prijetnji (CTP) pri američkom Institutu za proučavanje rata (ISW) objavio je nove informacije o eskalaciji na Bliskom istoku. U posljednjoj su se analizi osvrnuli i na izjavu Irana koji je upozorio da je Izrael prešao crvenu liniju.

Iranski predsjednik Ebrahim Raisi u intervjuu od 28. listopada poručio je da je Osovini otpora dosadilo izraelsko “ugnjetavanje”. Ova iranska poruka označava odmak od prethodne iranske retorike koja se primarno usredotočila na hvaljenje uspjeha Hamasa u napadu na Izrael 7. listopada.

Raisi je optužio Izrael da je prešao “crvene linije” koje bi mogle “svakoga natjerati na akciju“.

O kakvim je točno crvenim linijama riječ? CTP je objavio što za Iran i militantne skupine koje podržavaju Hamas predstavljaju crvene linije te u kojem slučaju bi se uključile u rat.

Kad je u pitanju Iran, crvenu liniju predstavljao bi izraelski napad na Iran i ako SAD ponovno zamrtne šest milijardi dolara Iranu. U tom slučaju postoji prijetnja da Iran pokrene napade projektilima iz Irana, Libanona i Jemena prema Izraelu te da borce iz Sirije pošalje u Izrael. Osim toga, postoji prijetnja da bi Iran u toj situaciji mogao potaknuti svoje proksi skupine da napadnu američke položaje u Iraku i Siriji.

Za Hezbolah, libanonsku militantnu skupinu, crvenu liniju bi predstavljala izraelska kopnena operacija u Gazi i u tom slučaju bi se Hezbolah otvoreno uključio u rat.

Organizacija Badr je izvor mnogih naoružanih skupina otpora i još uvijek djeluje pod neizravnom, a ponekad i izravnom kontrolom iranske Islamske revolucionarne garde. Ovu skupinu djelomično financira iračka država, a pod određenim je iranskim utjecajem i kontrolom, piše The Washington Institute for Near East Policy.

Za Badr bi prelazak crvene linije označavalo američko uključivanje u sukob Hamasa i Izraela te bi u tom slučaju Badr mogao napasti američke položaje.

Iračka šiitska militantna skupina Kata’ib Hizballah (KH) predstavlja veliku prijetnju američkom diplomatskom i vojnom osoblju u Iraku i Siriji, piše Nacionalna obavještajna služba SAD-a. Za ovu skuponu prelazak crvene linije bi također bilo američko miješanje u rat, a odgovorili bi vjerojatno jednako kao i Badr – napadom na američke položaje.

Kataib Sayyid al-Shuhada ogranak je Kataib Hezbolaha koji izravno radi s Korpusom čuvara islamske revolucije, a fokus ovoj oružanoj skupini je regionalni program osovine otpora koju podržava Iran. Američko miješanje u aktualni sukob bi označilo prelazak crvene linije, a u tom bi se slučaju ova skupina mogla uključiti u rat.

Pokret Hutija iz Jemena crvenom linijom smatra američko uključivanje u rat i nastavak izraelskih operacija u Gazi, a u tom slučaju postoji prijetnja da bi Huti napali dronovima i projektilima te da bi ciljali izraelske brodove. Podsjetimo, Huti su već prošlog tjedna lansirali projektile na Izrael.

