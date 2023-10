Milanović: Neću šutjeti, nemamo komplekse, nismo potomci nacista

Podijeli :

N1

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak na promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih časničkih činova na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman". Dao je i izjavu za mediju povodom stanja na Bliskom istoku.

“Nema problema glasati za rezoluciju gdje je trebalo ostati samo suzdržan, to je bit priče. Tu je još bilo par neobjašnjihiv posutpaka mene, recimo zašto je Austrija glasala za to. Češka ministrica govori da trebaju izaći iz UN-a… Pa izađi, tko ti brani, tko te drži. Nije UN idealna organizacija. Hrvatskoj je UN bio i odbar i loš. Da nije UNPROFOR-a, ipak je on omogućio hrvatskoj primirje, konsolidaciju, izgradnju hrvatske vojske i pobjedu, to ne možemo negirati, to je važna stvar”, rekao je Milanović.

Nastavlja se prepirka zbog glasovanja u UN-u, Jandroković uzvratio Milanoviću

“Postoji nešto što se zove čast, zdrav, razum, reputacija i s tim se ne bi trebalo igrati. Ja sam zadnjih 30, barem 20 godina kao političar vrlo elegantno stajao izvan tog bureta ludila na Bliskom istoku gdje nema dobrih. Nisam se nikad zalagao za palestinsku državamu mada nisam nikome s više od dva razreda osnovne škole, autoškolom nitii svojim sinovima objasniti zapšo palestinstku džavu nisu priznali. Ali pusti to. U ovoj situaciji šutjet neću. Mi nemamo nikakve komplekse niti smo proganjali židove u Drugom svjetskom ratu da bih sad morao trpjeti baš svakave, ali baš svakakve poteze izraelske vlade bez ikakve odgvoornosti i to iz perspektive jednog hrvatskog naroda koji je bio maltretiran za sve. Mi nismo potomci nacista, mi smo potomci uglavnom antifašista. Komleksa nemam, ako ih Nijemci ili Austrijanci imaju, neka ih liječe, neka vješaju tuđe zastave, mi nećemo. Mi imamo dovoljno obraza i smamopoštovanja da znamo gdje smo i da razlikujemo dobro od ne dobra, trenutno se tamo događa ne dobro. I I to sam prvi u Europi nakon irskog premijera upozorio, Nemojte se zezati jer ovo što radite nećete dobiti moju podršku i neću šutjeti više. Neću ni galamiti svaki dan kao neki izraelski ambasador u Zagrebu kojemu je najnormalnije da kao militantni agitator tu lupeta i proziva hrvatskog predsjednika usred Zagreba, a da naša bijeda od Vlade ne reagira. I to smo doživjeli”, rekao je Milanović.

“Čekamo da nam veliki dedramatizator objasni što su to napravili”, dodao je Milanović.

Na pitanja smatra li da je glasanje “protiv” sigurnosna ugroza, odgovara: “Ne vidim to za sada. Vjerujem da se to neće dogoditi jer postoje druge mete. Hrvatska je srećom nebitna, nama je bitna. Nije toliko vidljiva, ovo je prije svega, kao i zadnjih 5,6 godina, osobni trip i osobna slagalica jednog čovjeka koji je to sebi pokorio”.

Upitan hoće li ići u Vukovar, s obzirom na plakat gradonačelnika Ivana Penave s HOS-om i slovom “U”, rekao je: “Nije tome tu mjesto. Meni su se najavili neki gosti iz inozemstva koji bi rado prošetali tamo. Vidjet ćemo što će biti”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.