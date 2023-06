Prosvjednici u Srbiji imaju novu metu, evo kako će izgledati njihova ruta

Podijeli :

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Do kraja tjedna održavaju se prosvjedi i blokade cesta u 29 gradova u Srbiji, objavili su predstavnici opozicije. Kako je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare, deveti po redu prosvjed Srbija protiv nasilja u Beogradu bit će održan u subotu, a u petak će biti organizirane blokade autoceste. U planu je odlazak pred zgradu TV Pink-a, ali i blokade dvije međunarodne pruge.

Kopredsjednik stranke Zajedno i narodni poslanik Nebojša Zelenović izjavio je da će u petak biti organizirana blokada autoceste E75.

„Povećava se broj gradova u kojima će se održati prosvjedi i blokade. Prošlog tjedna je bilo 20, a ovog tjedna će biti 29“, rekao je Zelenović.

Srbijanski glumci na udaru vlasti zbog podrške masovnim prosvjedima VIDEO | Pogledajte kako je izgledao prosvjed “Srbija protiv nasilja” iz zraka

On je naveo da se od ponedjeljka do petka prosvjedovalo se i prosvjedovat će se: u Loznici, Gornjem Milanovcu – danas, sutra Raška, Sombor, Valjevo i Užice, prekosutra Novi Sad, Čačak, Vršac, Ruma, Lučani, Zaječar, Vrbas i Majdanpek, a u subotu uz Beograd protestovaće i blokirati puteve Subotica, Niš, Kragujevac, Leskovac, Šabac, Zrenjanin, Pirot, Vranje, Smederovo, Žagubica, Kraljevo, Kuršumlija, Jagodina, Prokuplje, piše Nova.rs.

„Za sve one koji su sumnjali da prosvjedi ulaze u kritičnu fazu, jer ide ljeto, prosvjedi se šire. Ono što je posebno je dogovor da u petak bude napravljena posebna blokada autoceste E – 75 u vrijeme kada se događa najveći tranzit na prijelomu između lipnja i srpnja. U petak će u Beogradu na tri točke i u Novom Sadu na jednoj točki biti zaustavljen promet na autocesti, tako što ćemo imati jednu usporenu vožnju od naplatne rampe Šimanovci i naplatne rampe u Bubanj potoku u drugom smjeru. Te dvije grupe će se se susresti kod Sava centra na autocesti i tu će stajati do 20 sati“, rekao je Zelenović.

On je naveo da prosvjedne vožnje kreću u 16 sati ispred naplatnih rampi.

„Doći ćemo do 17, 17.30 ispred Sava centra i tu ćemo ostati do 20 sati“, rekao je Zelenović i dodao da će paralelno u Novom Sadu u isto vrijeme od 17 do 20 sati biti zaustavljen promet na autocesti.

„U subotu će se dogoditi blokade dvije međunarodne pruge kod Smedereva i Niša, a paralelno s tim će biti održan i prosvjed“, rekao je Zelenović i podsjetio da je smjena članova REM-a zahtjev i da je očekuju u Skupštini.

Narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta najavio je da će prosvjed Srbija protiv nasilja u subotu ići do TV Pink-a.

„U subotu ćemo se skupiti oko 18 sati, a onda krećemo na Pink. Jasno je da kada Željko Mitrović nešto obeća u dogovoru s Vučićem, na kraju ispadne laž. Njih dvojica guraju prst u oči građanima. Umjesto da zaustave trovačnicu od Zadruge, realityja i svih njihovih informativnih programa, najavljuju novi reality, koji će se zvati Zadruga elita“, rekao je Jovanović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.