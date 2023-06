Je li puč bio fingiran da se Wagner prebaci u Bjelorusiju?

Podijeli :

Denis ROMANOV / AFP

Ukrajina je prošli tjedan rekla da je vratila kontrolu nad oko 100 četvornih kilometara teritorija u nešto više od tjedan dana, ponovno zauzevši niz sela u regiji Donecka na istoku.No, teške borbe se nastavljaju, a o situaciji u Ukrajini, pogotovo nakon marša na Moskvu, Jevgenija Prigožina, govorio je stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić.

“Govoriti je li to bio puč, nije bio puč, je li to bila samo jedna postrojba tipa Wagner, je li postojalo i drugih, a ne vjerujem da nije bilo i drugih. Ako se radilo o klasičnom puču, onda je razlog zašto je on tako jednostavno došao na nekoliko stotina kilometara od Moskve, vjerojatno je čekao da se određene postojbe priključe”, kaže Kalinić.

Dodaje da je Surovikin sigurno nije bio zadovoljan nakon što je postavljen u siječnju, a onda naglo smijenjen, a nije zadovoljan ni Kadirov. “Vjerojatno je očekivao njihovu pomoć”, kaže Kalinić i naglašava da se naravno radi o pretpostavkama.

Druga priča može biti da je ovo bio igrokaz, kaže Kalinić. “Wagner se sad izmjestio u Bjelorusiju. Bjelorusija je dobila i taktičko nuklearno oružje, pa je moguće da se radi o nekoj dubljoj priči”, kaže Kalinić i naglašava kako naravno nemamo informacija.

“S te strane moguć je udar prema Kijevu, jer Kijev je udaljen samo 150 kilometara od Bjelorusije. Tu su razne kombinacije moguće. Ali naravno nemamo dovoljno informacija”, kaže Kalinić.

Postojala i druga linija zapovjedanja

Podsjetio je da Prigožion cijelo vrijeme imao sukob s Valerijem Gerasimovim i Sergejem Šojguom. “On je vjerovao da su neprofesionalni i nesposobni”, kaže Kalinić i podsjeća da je i ranije postojala druga linija zapovijedanja.

Komentirao je i razloge Prigožinovog puča. Spomenuo je mogućnost prijateljske vatre u kojoj je poginulo 30-ak boraca Wagnera, a što je navodno bio okidač Prigožinovog “marša na Moskvu”.

Na pitanje koliko je Putin uzdrman ovom situacijom i maršom na Moskvu odgovara: “Na to pitanje bi se moglo odgovoriti jedino ako bi se znala informacija je li ovaj puč bio fingiran kako bi se Wagner poslao u Bjelorusiju”, kaže Kalinić i spekulira mogući razlog prebacivanja Wagnera u tu Rusiji prijateljsku zemlju:”Mogućim padom Lukašenka, Bjelorusija bi bila jako uzdrmana u trenutku kad je Rusija u nju prebacila nuklearno taktičko naoružanje”.

“Govoriti je li Putin uzdrman pučem ili ne, nije tema. Putin je uzdrman samim time što je ta operacija koja je trebala trajati nekoliko tjedana traje 18 mjeseci”, kaže Kalinić.

