Politički analitičar otkrio kako pobijediti HDZ na parlamentarnim izborima

Gost Newsrooma N1 televizije bio je politički analitičar Jaroslav Pecnik, a u prvom je redu komentirao izostanak dogovora između Možemo i SDP-a.

Bivša članica SDP-a i nekdašnja ministrica Mirela Holy smatra da je takav rasplet udarac ne samo za njenu nekadašnju stranku nego i za njenog predsjednika Peđu Grbina. Odnosno, to se više vidi kao poraz SDP-a nego Možemo.

“Očigledno je jer Peđa Grbin je vezao nadolazeće parlamentarne izbore s Možemo. Iz jedne ruke zbog straha jer SDP ne stoji dobro, odnosno, u najboljem slučaju stoji na mjestu. A drugo, računica mu je bila da će Možemo biti u interesu ta koalicija jer bi imao veće šanse za pokojeg zastupnika više”, smatra Pecnik pa dodaje:

“No, ako ne znate što nudite biračima, onda koalicija nije dobro domišljena. Uz to, Možemo računa da je bolje ići samostalno pa sastavljati koalicije nakon izbora. Također, na ovaj način će se znati tko je najjača oporbena stranka, što u SDP-u i dalje smatraju. Zato je Grbinu logično biti kandidat za premijera. No, on nema liderski kapacitet. Dobar je timski igrač, imao je dobrih istupa u Saboru, ali kao lider se nije iskazao.”

Ipak, problem je i u Možemo po tom pitanju…

“I kod njih postoji više kandidata. Gospodin Tomašević govori da nema ambicija jer želi ostati gradonačelnik, a tu je Sandra Benčić, koja je po meni bolji kandidat nego Grbin. U svakom slučaju, činjenica jest da je ovo udarac za SDP, ali to za izbore, želim vjerovati u to, ne znači previše. Iako se čini da je HDZ nepobjediv, što sugerira sve, masa ljudi je nezadovoljna. Masa ljudi ne izlazi na izbore, što može biti opasno za HDZ. Bez obzira na Schengen, euro i premijerove hvale, veliki broj ljudi loše živi. Naprosto situacija nije dobra i onaj tko to zna iskoristiti, taj može poentirati. Zato morate imati jaku osobu, lidera, koji će okupiti ljude. Milanović je to doista bio.”

Jasna je matematika kojom se opravdava sinergijski efekt, ako ga ima, ali što bi se dugoročno moglo definirati kao razloge zbog kojih ne kreirati koaliciju temeljem matematičkih prognoza?

“Izbori su kod nas još uvijek i pitanje emocija. Ako imate situaciju kakvu imate u našem društvu, gdje smo konstantno u zoni kriminala i korupcije, a zna se tko je najodgovorniji za to – onaj koji najduže ima vlast… oporba bi to trebala iskoristiti. Ako utemeljeno upozoravate da kroz kriminal i korupciju nestaje novac, animirat ćete ljude i reći će da im je dosta. Sjetite se koalicije oko Račana kad je pobijedila. Ljudima je bilo dosta. Situacija je danas ista”, kazao je Pecnik.

Naglasio je da Možemo jest primjer drugima da se može biti drugačiji.

“Postoje pristojni i normalni ljudi u Hrvatskoj kojima je stalo do općeg dobra. Ako se tu postigne sinergija lijevog centra, moguće je da će se takvi pojaviti. Iako sve to djeluje naivno i nemoguće, u takvoj smo situaciji da moramo vjerovati da su izvedive i moguće”, tvrdi politički analitičar pa komentira je li SDP nepoželjan partner i jer ima uteg u vidu Socijaldemokrata, redom bivših članova SDP-a:

“Željeli to Socijaldemokrati ili ne, nestat će nakon izbora. Oni kao da su se predali, osim Davorka Vidovića, znaju da u Sabor više neće ući. Ne vidim nijednu stranku koja bi se okupila oko njih, osim gospodina Ribića. To mi je kao da se krajem 1944. pridružite četnicima ili ustašama, kad je svemu kraj. No, da stvaraju određenu zabunu zbog imena, stvaraju.”

Osvrnuo se analitičar Pecnik i na Možemo…

“Nemaju prepoznatljivih osoba, kod mene u Osijeku su praktički nevidljivi. Politika nije samo aktivizam. Drugim riječima, nema mladih. Odnosno, ima mladih, ali ne i prepoznatljivih. Iako nije regionalna stranka, djeluje tako. Osim Zagreba i u Pazinu, drugdje slabo stoje. Bez jake infrastrukture nema ništa. Elan se isprazni i dođete do toga da netko mora nositi plakate, pozivnice i propagirati stranku od vrata do vrata.”

