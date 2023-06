“Prvi nakon Boga”: Kako je general Zalužni postao najpopularniji u Ukrajini?

Podijeli :

Već 26. veljače 2022. godine, samo tri dana nakon što je Rusija pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, postalo je očito da je plan ruskih vlasti za zauzimanje Kijeva u 72 sata propao, ali na fronti je situacija još djelovala neodlučeno.

Ruske trupe nisu uspjele poslati trupe s opremom u Gostomel, ali zazueli su Černigov, brzo napredovali u regiju Sumi i mogli su doći do predgrađa Kijeva po lijevoj obali rijeke Dnjipar, piše BBC.

U javnoj komunikaciji ukrajinske vlasti građane su molile da ne paničare, no među sobom su članovi vlade počeli aktivno raspravljati o tome da raznesu sve mostove u Kijevu prema Dnjipru. Na taj način ruska vojska ne bi mogla ući u centar vlasti.

Na treći dan rata, jedan od visokih dužnosnika ukrajinske vlade nazvao je tadašnjeg čelnika ukrajinske sigurnosne službe, Ivana Bakanova, zahtijevajući da naredi uništenje mostova.

Situacija nije bila jednostavna. Bakanov je nazvao glavnog zapovjednika ukrajinskih oružanih snaga, generala Valerija Zalužnog. Ovaj je, nakon što je poslušao svog sugovornika, bez oklijevanja odgovorio: “Raznijeti mostove? Ni u kojem slučaju. To će biti izdaja za one koji su ostali na lijevoj obali Dnjipra – i vojnike i civile.”

Vrijeme je pokazalo da je odluka koju je general donio nakon tri dana bez sna, u bunkeru punom dima od cigareta i karata, bila točna.

Kasnije su deseci njegovih odluka pomogle ukrajinskoj vojsci ne samo da zadrži Kijev, već i da izbaci ruske snage sa sjevera Ukrajine, provedu protuofenzivu u Harkivu i oslobode Herson.

Glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga za Ukrajince je postao simbol rata za preživljavanje njihove zemlje: u njegovu čast se skladaju pjesme, a po njemu ime dobivaju ulice. Njegovo uspješno odupiranje “drugoj najmoćnijoj vojsci svijeta” časopisu Time pružilo je argument da ga uvrsti u svoj popis najutjecajnijih ljudi svijeta prošle godine. S vremenom je Zalužni postao jak simbol ukrajinskog otpora i u Rusiji: nedavna lažna vijest o teškom ranjavanju ukrajinskog glavnog zapovjednika bila je među glavnim pričama na državnim TV kanalima.

Brzi rast njegove poplarnosti već je otvorio prostor za razgovor o njegovim političkim izgledima i utjecaju izvan vojske. No čak i u Ukrajini, usprkos njegovoj popularnosti, kolaju pitanja o njegovoj ličnosti. Usprkos povjerenju i popularnosti koju uživa među građanima, ima i onih koji ga mrze.

BBC je pokušao shvatiti njegovu povijest i saznati što se od Zalužnog može očekivati u budućnosti.

“Gubitnik s Javelinom”

Zalužni je prvi put iskusio rat 2014. godine, kada je imenovan za zamjenika zapovjednika Sektora C koji je formiran nakon početka oružanog sukoba na sjeveru Donjecka i zapadu Luhanska. Tamo je prvi put vidio potrebu za potpunim reformiranjem vojske. Ukrajinske vlasti priznale su da u proljeće 2014. godine ukrajinska ovjska nije imala više od pet tisuća vojnika spremnih za pune vojne operacije. Nova vojska Ukrajine stvorena je iznova tijekom borbi u Donbasu.

Tijekom dvogodišnjeg služenja u Donbasu Zalužni je dobio kodno ime “Volonter”: vojska kaže da je Zalužni bio poznat po tome što je konstantno rješavao probleme i direktno pomagao vojnicima na fronti.

Na ukrajinski Dan nezavisnosti, 24. kolovoza 2017. godine, Valerij Zalužni promaknut je u generala. Sljedeće godine postavljen je za prvog zamjenika zapovjednika združenih snaga, skupine koja se borila u Donbasu.

Kada je Volodimir Zelenski postao predsjednik 2019. godine Zalužni je služio kao zapovjednik u ratnoj zoni na istoku Ukrajine. Na njihovom prvom sastanku, general je trebao glavnog zapovjednika informirati o sukobima u Donbasu. Zelenski ni dana nije proveo u vojsci.

Kasnije je Zalužni u intervjuu za Time rekao da nije namjeravao Zelenskog gnjaviti s detaljima o vojnoj taktici i zapovjednim strukturama. “On ne mora razumjeti vojna pitanja – to je kao medicina ili izgradnja mostova,” rekao je Zalužni. Zelenski se, čini se, slagao s tim pristupom.

Nekoliko mjeseci nakon tog prvog sastanka, Zalužni je imenovan zapovjednikom operativnog zapovjedništva Sjever, sa sjedištem u Černigovu.

Godidnu dana kasnije vodio je veliku vježbu združenih snaga u regiji Mikolajiv. Zelenski je osobno prisustvovao vježbama: tamo su po prvi put Ukrajinci isprobali “superoružje” – protutenkovske projektile Javelin koje su im donirali Amerikanci. Demonstracija je završila fijaskom: projektil nije izišao iz kompleksa.

“Možda je bila riječ o grešci rukovatelja, možda u nečemu drugom. Moram to proučiti, još uvijek ne znam,” rekao je Zalužni pred TV kamerama sa zbunjenim izrazom na licu.

Naknadno je priznao da je nakon incidenta bio siguran da će ostati zapamćen kao “luzer s lošim Javelinima.”

Ipak, u srpnju 2021., Zalužnom je zazvonio telefon dok je ispijao pivo na proslavi ženinog rođendana. Zvao ga je predsjednik, koji mu je rekao da ga postavlja za glavnog zapovjednika oružanih snaga.

Situacija na granicama Ukrajine s Bjelorusijom i Rusijom već tada je bila turbulentna. U travnju i svibnju te godine tamo se nagomilalo na tisuće ruskih trupa, a zapadni mediji upozoravali su o da postoji velika vjerojatnost da će doći do invazije. Zašto je Zelenski u tim uvjetima odlučio Zalužnog imenovati glavnim zapovjednikom još uvijek je nejasno.

‘U zraku se osjeća miris rata’

Od prvog dana nakon stupanja na dužnost, Zalužni je govorio da je prijetnja od pune ruske invazije stvarna. “Ne možete ignorirati miris rata u zraku, već se osjeti,” pričao je u lipnju prošle godine.

Ipak, prije početka rata su njegove riječi zaglušile glasne izjave predstavnika ukrajinskog političkog vrha predvođenih Volodimirom Zelenskim, kojima se Ukrajince uvjeravalo da do rata neće doći i da se slobodno pripremaju za roštiljanje u svibnju.

U razgovoru s BBC-je, zaposlenici glavnog stožera Ukrajine tvrde da je prije rata zapovjedništvo oružanih snaga krenulo u rad bez prestanka, usprkos smirujućim porukama političara. Sam Zalužni preselio se u prostorije nedaleko glavnog stožera, a cilj je bio pripremiti se za invaziju i, ako je to moguće, zadržati te pripreme tajnima.

New Yorker tvrdi da je Zalužni skrivao vojne pripreme čak i od Volodimira Zelenskog i američkih partnera Kijeva. Ništa nije rekao Zelenskom navodno zbog straha da će predsjednik od njega zatražiti da zaustavi pripreme iz uvjerenja da do invazije neće doći. Amerikancima ništa nije rekao jer je vjerovao da bi oni mogli o pripremama informirati predsjednika.

“U veljači 2022. je Zalužni pristao podijeliti svoj plan s Amerikancima. Vojna predstavnica američkog veleposlanstva u Kijevu pozvana je na sastanak glavnog stožera, gdje je na uvid dobila prikaz obrambenih planova, isprintanih na jednom komadu papira. Nije dobila kopiju i morala se oslanjati na ručno napisane bilješke. Kasnije se ispostavilo da su podređeni glavnog zapovjednika predstavnici pokazali lažnu verziju plana, koja je skrivala pune razmjere priprema,” piše u New Yorkeru.

Večer uoči početka rata, Zalužni je s drugim predstavnicima ukrajinskih vlasti, sudjelovao na sastanku između predsjednika Zelenskog i najbogatijeg poslovnjaka u zemlji. U razgovoru s novinom Ukrainska Pravda, nekoliko sudionika na sastanku prisjetilo se da je upravo čvrsti i samouvjereni izvještaj Zalužnog o spremnosti ukrajinskih oružanih snaga za invaziju umirio prisutne.

Prvi dan

Odmah nakon početka invazije, Zalužni je stigao u sjedište zapovjedništva ukrajinske vojske u bunkeru blizu generalnog stožera.

“Ne mogu reći da je bilo išta neobično u njegovu ponašanju. To je obični vojnik koji je prošao ozbiljne vojne operacije u 2014. i 2015. Nije bilo straha u njegovim očima, samo maksimalna koncentracija,” rekla je bivša njegova savjetnica Ljudmila Dolgonovskaja za BBC.

Prvih dana invazije, prisjeća se ona, Zalužni nije uopće spavao, već je konstantno razgovarao s vojskom.

Sam Zalužni je kasnije rekao da vjeruje svojim generalima i da su ti razgovori bili važni, ali kratki. Ipak, u drugom intervjuu iz prosinca 2022. godine, Zalužni je rekao: “Od početka rata sam otpustio desetoricu generala jer se nisu mogli nositi sa situacijom. Još jedan se upucao.”

Nesovjetski general

Prije početka rata, njegovo ime bilo je poznato samo onima koji su blizu vojne sfere. U inozemstvu, njegova očekivana uloga u povijesti gledala se sa sažaljenjem: čelnici na Zapadu bili su sigurni da će u slučaju ruske invazije Kijev pasti za nekoliko dana, a da će Ukrajina biti potpuno okupirana za nekoliko tjedana.

Ipak uspješna obrana grada, potop glavnog broda ruske mornarice na Crnom moru i uspješna protuofenziva oko Harkiva natjerali su svijet da promijeni mišljenje o Zalužnom: Time ga je stavio na naslovnicu rujanskog izdanja, a kasnije je uvršten na Timeov popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu. Vojni stručnjaci počeli su razgovarati o njegovom uspjehu.

Čini se da je glavna karakteristika Zalužnog kao vojnog vođe činjenica da ni dana nije proveo u sovjetskoj armiji. Vojna teorija, koju je savršeno usvojio na sveučilištima, ispreplela se s praksom koju je dobio na frontama u Donbasu.

“Zalužni je karizmatičan, ima stratešku viziju i, najvažnije, ima karakter,” rekao je za BBC američki vojni analitičar Michael Kofman.

Zalužni je predstavnik nove generacije ukrajinskih generala koji, na primjer, vrlo dobro govore engleski. Njegov upravljački stil, kažu sugovornici BBC-ja, također je dosta zapadni – delegira autoritet nižim razinama zapovjedništva a to je, pokazala je praksa, povećalo efikasnost čitave ukrajinske vojske.

S druge strane, upravo zbog toga je teško zasluge za dobre rezultate na fronti pripisati njemu osobno.

Valerij Zalužni ozbiljno razmišlja o mogućnosti da bi, u ekstremnom scenariju, Rusija mogla upotrijebiti nuklearno oružje u Ukrajini.

“Teško je zamisliti da bi i nuklearni napadi slomiti ukrajinsku volju za otporom. No tu prijetnju za čitavu Europu ne smijemo ignorirati,” rekao je. “Važno je vratiti se na izvor ruskog samopouzdanja – nedostatak kazne. Svaki pokušaj da se upotrijebi taktičko nuklearno oružje morat će biti spriječen korištenjem čitavog arsenala alata koji su na raspolaganju zemljama svijeta. Od ovog trenutka Ruska Federacija nije samo prijetnja mirnom suživotu Ukrajine, njenih drugih susjeda i nekolicine europskih zemalja, ona je teroristička zemlja na istinski globalnoj razini.”

Onaj čije se ime ne spominje

Druga karakteristika Zalužnog je njegov pristup ruskoj vojsci. S jedne strane, on jasno govori: “Rusi, i svi drugi neprijatelji, moraju biti ubijeni. Samo ubijeni. I, najvažnije, nemojte se bojati to učiniti.”

U drugom intervjuu, Zalužni je sa smiješkom priznao da sanja o tome da “pažljivo” vozi tenkove po Crvenom trgu.

Istovremeno u nekim razgovorima Zalužni nije krio poštovanje koje gaji prema svom ruskom kolegi, glavnom zapovjedniku Valeriju Gerasimovu.

“On je snažan, prepreden i nepredvidiv. Ovo je snažan neprijatelj kojeg moramo poštovati kako bismo pobijedili,” rekao je u intervjuu za film “Godina.”

U razgovoru s dopisnikom Timea, Zalužni je naglasio da “poštuje rusku školu vojne znanosti,” da je pročitao sve što je Gerasimov napisao da ga općenito smatra “nevjerojatno inteligentnim.”

“Odrastao sam na ruskoj vojnoj doktrini i još uvijek vjerujem da je sva vojna znanost u Rusiji,” rekao je tada Zalužni.

Prije nego je to izdanje Timea objavljeno, kaže sugovornik BBC-ja s vodećeg ruskog vojnog sveučilišta, Zalužni je bio nešto poput lorda Voldemorta iz knjiga o Harryju Potteru – Onaj čije ime se ne spominje. Dan nakon objave članka, njegovo ime počelo se spominjati ne samo među profesorima, već i kao “dio obrazovnog procesa.”

“Jasno vam je da je kompliment koji dolazi od neprijatelja vrjedniji od onog koji dolazi od prijatelja, a poštovanje neprijatelja veliko je priznanje. Sami sebe ionako hvalimo,” rekao je sugovornik BBC-ja.

“I dok je naše ministarstvo obrane samo sebi dijelilo medalje za Siriju, Ukrajinci su si izgradili vojsku. Zalužni se bolje bori od Gerasimova ili Šojgua, iako to nije teško,” rekao je jedan od zapovjednika odreda Wagner za BBC.

Sindrom niskih očekivanja

Komplimenti Zalužnom kao vojnom vođi često se mogu naći u Ukrajini i na Zapadu, ali konstruktivna kritika njegovih postupaka rijetka je, čak i u ruskim medijima.

To je vjerojatno zato jer su mnogi vjerovali da je malo vjerojatno da će ukrajinska vojska pružiti kvalitetan otpor ruskoj. Drugim riječima, za mnoge bi bilo vrlo logično da je Kijev pao kroz tri dana od početka invazije.

Niska očekivanja javnosti stvorila su Zalužnom reputaciju ekstremno efikasnog vođe i prikrila njegove moguće pogreške.

Svako povlačenje ukrajinskih oružanih snaga se na Zapadu interpretira kao želja za spašavanjem života vojnika. Istovremeno, tvrdoglavi otpor u Bahmutu tijekom kojeg su mnogi branitelji grada poginuli, također se nazivalo opravdanom taktikom – Zalužni u očima promatrača ne može pogriješiti.

Ni u Ukrajini se ne prihvaća preispitivanje odluka “Željeznog generala”, što je poprilično razumljivo jer se radi o naciji u ratu.

Ipak, u neslužbenoj komunikaciji neki glasovi iz vojske kažu da će Ukrajinci nakon rata zahtijevati odgovore na teška pitanja.

‘Prvi nakon Boga, na dobar način’

Usprkos svemu, ukrajinska vojska Zalužnog smatra “humanim generalom”. Zalužni ima mnogo poznanika na svim razinama vojne hijerarhije, što znači da može nazvati ne samo poručnika ili bojnika, već i običnog vojnika na fronti i pitati ga što se događa, a ponekad mu samo zaželjeti sretan rođendan.

“Prije vojnici možda nisu znali ime glavnog zapovjednika, no Zalužni im je sigurno poznat. On je prvi nakon Boga, na dobar način,” kaže jedan vojnik iz brigade na fronti za BBC.

Zalužni se može pojaviti na vjenčanju časnika u jakni s motivom kluba Dinamo Kijev i mladenki reći: čuj, ako budeš imala problema s mužem, javi se meni, ja sam mu glavni zapovjednik. Može doći i na sprovod 27-godišnjeg ukrajinskog heroja Dmitrija Kotsjubajla, koji je poginuo u blizini Bahmuta, i kleknuti ispred njegove majke i djevojke.

Ulica Zalužnog

General koji je uspio zaustaviti rusku invaziju i ponovno zauzeti dio okupiranog teritorija postao je – očekivano – jedan od najpopularnijih ljudi u Ukrajini. Slika Valerija Zalužnog s natpisom “Bog i Zalužni su s nama” na poluraspadnutom dućanu s elektronikom u centru Bahmuta postala je legendarna.

Nekoliko gradova ulice je nazvalo u čast glavnog zapovjednika oružanih snaga Ukrajine, a Verkhovna Rada razmišlja o projektu preimenovanja sela Vatutino u regiji Harkiv u Zalužnoje.

Stanovnicima njegovog rodnog grada Zvjagela koji se do prije nekoliko godina zvao Novograd-Volinski, ne bi smetalo da se njihov grad ponovno preimenuje, ovaj put u čast slavnog sugrađanina.

“Povjerenje u Zalužnog je maksimalno, totalno. Više od 90 posto stanovnika pozitivno se izjašnjava, jednako koliko ih vjeruje i u našu pobjedu i u oružane snage Ukrajine. Zalužni je tu bok uz bok samom Zelenskom. Svi drugi uživaju mnogo manje povjerenje,” kaže sociolog Aleksej Antipovič za BBC.

Politički strateg Sergej Gaidai navodi tri komponente ekstremne popularnosti Zalužnog među Ukrajincima.

Prva je njegova pozicija.

“Svatko bi u toj poziciji bio popularan. Dokle god se ukrajinske oružane snage uspješno nose sa zadacima, dokle god smo živi, glavni zapovjednik uživat će najviši mogući rejting,” kaže Giadai.

Ipak Zalužni ima još jednu prednost – prirodni šarm. Teško je zamisliti vojnog generala koji grli mladog vojnika kao što to čini Zalužni. On je po tom pitanju vrlo netipičan vojni vođa.

Treća stavka su umjereni izlasci u javnost. Zalužni ne dijeli desetke intervjua, već se pojavljuje u javnosti samo kako bi ironično dokazao da je još uvijek živ, usprkos onome što često tvrdi propaganda iz Rusije.

Što nakon rata?

U ratnoj Ukrajini ne postoji politika. Ipak, pojava tako popularne i sjajne figure poput Valerija Zalužnog nije ostala neprimijećena među onima koji već razmišljaju o tome kako će izgledati politička scena u poslijeratnoj Ukrajini.

Izvori za BBC kažu da se već nekoliko mjeseci u anketama spominje “Stranka Zalužnog”, a njegova popularnost u teoretskim izborima za ukrajinski parlament poprilično je visoka. Sugovornik BBC-ja koji je imao priliku vidjeti brojke, kaže da bi njegova stranka postigla drugi najbolji rezultat ako bi se izbori održali u skoroj budućnosti – odmah nakon Sluge naroda, predsjednika Zelenskog.

Ipak, ukrajinski mediji redovito izvještavaju o ljubomori koju predsjednički tim navodno osjeća prema Zalužnom. Na primjer, među novinarima se šire glasine da vlasti ne žele dopustiti da se glavni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga ponovno pojavi u posebnim televizijskim programima. Prije nekoliko mjeseci aktivno se raspravljalo o informaciji da će glavni zapovjednik biti prebačen na poziciju ministra obrane.

“Iskreno sumnjam da Zelenski ima vremena za ikakvu ljubomoru. On je 102 posto fokusiran na pitanje rata, na pregovore kojima Ukrajina dobiva oružje sa Zapada. On ne sjedi i ne gleda nekakve rejtinge,” rekao je za BBC izvor blizak predsjedniku. “Pitanje ostavke Zalužnog uopće ne postoji: postoji vertikala, ona je stabilna, nema smisla uvoditi promjene.”

Istovremeno, sugovornik BBC-ja dodaje: “Objektivno ima poprilično ljudi kojima se Zelenski ne sviđa. To je u redu. I normalno je da traže nekog oko koga će se ujediniti. Porošenko? Ne, on je već srušen. Figura Zalužnog ističe se sama po sebi: Željezni general – priča malo, radi puno. Nakon rata, ti ljudi će stvoriti platformu i počet će se okretati Zalužnom, govoreći mu da mora ići u politiku, da je to njegova dužnost prema zemlji. Moguće je da će on prihvatiti te riječi i postati politička alternativa Zelenskom.”

Ipak, sociolog Aleksej Antipovič savjetuje da se javnost suzdrži od preuranjenih zaključaka.

“Najprije trebamo pričekati da vidimo kako će izgledati ukrajinska pobjeda i koju cijenu ćemo za nju platiti. Drugo, hoće li stopostotno povjerenje u oružane snage ostati i nakon rata? Vjerojatno neće,” kaže on. “Objektivno govoreći, postoje problemi u našoj vojsci, ima korupcije i koječega drugoga. Čim rat završi, imat ćemo mnogo mirnije brojke.”

“Jasno je da će se nakon rata Ukrajina suočiti s gospodarskim kolapsom ili barem ogromnom gospodarskom krizom. Najjači i najpametniji uvijek pobjeđuju na bojištu. U politici su pravila potpuno drugačija. Teško je reći hoće li on uopće htjeti igrati tu igru, pogotovo ako ga se zapamti kao pobjednika nad Rusijom,” dodaje Antipovič.

No čak i ako on to bude želio, neće pogriješiti, kaže politički analitičar Mikola Davidjuk za BBC: “Upravo suprotno, to će biti ostvarenje očekivanja desetaka milijuna ljudi koji ga vide kao svog vođu i zaštitnika. Ako je Zelenski u zemlji ostao, onda ju je Zalužni obranio. To je njegov glavni narativ, njemu prirodan, a za njim postoji velika žeđ.”

