Analitičar: Hrvatska nema dovoljno hrane, jedina turistička zemlja Mediterana koja ne može prehraniti turiste

Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića. Komentirao je inflaciju i ekonomske trendove u Europi i Hrvatskoj.

3,7 posto inflacije u travnju za Novotnyja je “dobar trend”. Inflacija usporava, ali ne brzinom kojom usporava u Europi, kaže. ECB smatra normalnom razinom inflaciju do dva posto. “Mi ne možemo potpuno otkloniti inflaciju, ali možemo usporiti taj trend rasta”, objašnjava.

Na pitanje što će donijeti sezona i ljeto, Novotny kaže kako je to specifičnost hrvatske. “Inflacija je monetarni fenomen, protiv nje se ne može boriti Vlada, nego središnja banka. Te mjere ECB-a, stezanja monetarne mase i spuštanja ekonomske aktivnosti… Ako je ponuda slaba, potražnja visoka, naravno da cijene rastu. Cijene u Hrvatskoj rastu iz dva razloga. U prvom valu inflacije, rast cijena je bio pod utjecajem vanjskih šokova, nije bilo dovoljno robe koja bi zadovoljlia potražnju kupaca. To se smirilo. U europodručju je inflacija pod kontrolom. Nekoliko je razloga zašto Hrvatska ima veću inflaciju nego ostale zemlje europodručja. U Hrvatskoj su vladine mjere poticale potražnju. Rast plaća je bio snažan. Hrvatsko društvo različito osjeća taj rast plaća. Državnom sektoru su plaće snažno rasle, ali nisu umirovljenicima koji osjećaju da njihova primanja nisu dovoljna da pokriju troškove. To je jedan od razloga zašto stope inflacija ne padaju dovoljno brzo” govori.

“Ne može Vlada kontrolirati cijene. Mogu ih ograničiti, ali to će prije ili kasnije eksplodirati”, kaže Novotny dodajući da će tržišni mehanizmi prije ili kasnije odraditi svoje, kao što smo to već vidjeli 80-ih godina kada su vlade pokušale nešto ograničiti pa je procvjetala siva ekonomija. Novotny kaže kako u aktualnim vladinim mjerama nije bilo nekog bitnijeg utjecaja na stanje na tržištu.

Analitičar kaže kako u Hrvatskoj postoje i lokalni faktori: Veliki broj turista koji u kratkom roku dođe na hrvatsko tržište. “Hrvatska nema dovoljno hrane, jedina turistička zemlja Mediterana koja ne može prehraniti te turiste. Najveća turistička sila je Španjolska koja ne samo da može prehraniti turiste nego ima i viška koji izvozi. Naravno da turisti kad dođu kažu ‘u redu, to su cijene kakve i mi imamo’. To izjednačavanje cijena čini pritisak na inflaciju, sve dok se cijene ne izjednače”, govori.

Novotny kaže kako hrvatski izvoz raste, ali raste i izvoz. “Prošle godine smo izvezli 17 milijardi eura manje nego što smo uvezli. Snažno raste izvoz usluga. Tu se nadoknađuje taj manjak izvoza roba. Pada nam industrijska proizvodnja. Hrvatska ekonomija nije konkurentna, postali smo servisna ekonomija. … Zdravstvene usluge, dentalni sektor je vrlo snažan izvoznik… Trendovi su pozitivni. Negativno je preveliko učešće vladinog sektora u kreiranju BDP-a. Ovime što se sada događa, vladin sektor stvara lažnu potražnju koja nije dugoročno održiva.”

Što se tiče ekonomskog pogleda, Novotny kaže kako je potpuno svejedno vodi li državu ljevica ili desnica. U kampanji se, podsjeća, ekonomske teme nisu ni spominjale, raspravljalo se samo o ideološkim pitanjima.

