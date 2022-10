Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je putem videoveze nadgledao vojnu nuklearnu vježbu koju su provodile ruske oružane snage.

Radi se o vježbi koja je planirana neko vrijeme te je Rusija o njoj unaprijed obavijestila Sjedinjene Države.

Ruski ministar obrane Sergej Šojgu danas je rekao da je Putin nadgledao vježbu, koju je opisao kao “vježbu golemog nuklearnog udara kao odgovor na neprijateljski nuklearni udar”.

Putin is observing a Russian nuclear exercise.



They hold these every year, and Russia warned the US about them in advance. But the last time Russia held one was in February – just a few days before invading Ukraine.