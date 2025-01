Rubio: Trumpov interes za Grenland “nije šala”

Podijeli :

REUTERS/Carlos Barria

Interes američkog predsjednika Donalda Trumpa za kupnju Grenlanda "nije šala", rekao je državni tajnik Marco Rubio u intervjuu u četvrtak i dodao da je stjecanje Grenlanda u nacionalnom interesu Sjedinjenih Država te da to pitanje treba riješiti.

Trump izražava interes da Grenland, autonomni teritorij Danske, postane dio SAD-a od svog reizbora u studenom. Nije isključio korištenje vojne ili ekonomske sile kako bi uvjerio Dansku da preda taj teritorij.

Anketa pokazala žele li Grenlanđani da njihov otok postane dio SAD-a

Rubio je rekao za The Megyn Kelly Show Sirius XM-a da Trump želi kupiti Grenland i nije isključio vojnu prisilu.

“Ovo nije šala”, rekao je Rubio.

“Ne radi se o stjecanju zemlje radi stjecanja zemlje. To je naš nacionalni interes i to treba riješiti”, rekao je.

Grenlandski premijer Mute Egede, koji je pojačao poticaj za neovisnost, više puta je poručio da otok nije na prodaju i da njegovi građani trebaju odlučivati o svojoj budućnosti.

Rubio je u intervjuu rekao da će Arktik postati kritičan za plovne rute i da Sjedinjene Države moraju biti u stanju to obraniti. Upozorio je da bi američki rival Kina mogla nastojati razvijati svoju prisutnost.

Na pitanje hoće li SAD posjedovati Grenland za četiri godine, Rubio je odgovorio: “Očito je to predsjednikov prioritet i on je to istaknuo (…) Još nismo u poziciji da razgovaramo o tome kako ćemo točno taktički nastaviti. Ono u što možete biti uvjereni je to da će za četiri godine naš interes za Arktik biti sigurniji.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kosor oštro o Dabri s kalašnjikovom: “Bezuvjetni zatvor. Sramota i uvreda za sve nas!” Sabor odgodio glasovanje zbog smrti u obitelji HDZ-ove zastupnice