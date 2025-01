Kilogram svinjetine uskoro jedan euro!? “Dođe mi da plačem od jutra do mraka…”

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Hrvatski svinjogojci su očajni jer su se cijene strmoglavile za čak 40 posto. Prema procjenama, kilogram svinjskog mesa uskoro bi mogao koštati samo euro, naveli su u apelu iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK).

“Bez hitnih kompenzacijskih mjera naši proizvođači suočavaju se s mogućnošću zatvaranja svojih gospodarstava. Takvo smanjenje proizvodnje može dugoročno dovesti do rasta cijena koje si potrošači više neće moći priuštiti”, upozorili su iz HPK-a, navodeći da se protive zamrzavanju cijena namirnica, prenosi tportal.

Cijena svinjskog mesa, podvukli su svinjogojci računicu, s 1,80 eura do početka 2025. skliznula je na 1,50 eura, a sada se strmoglavila na 1,16 eura, što je ispod nekadašnjih devet kuna.

Žena u Njemačkoj zvala policiju jer joj je par ukrao pečenu svinjetinu s balkona

“Da problem bude još veći, mesne industrije i klaonice u Hrvatskoj prestale su otkupljivati hrvatske svinje – okrenule su se Danskoj i Njemačkoj jer tamo je došlo do velikog zastoja u prodaji mesa. Upozoravali smo još prošloga kolovoza da će zbog carinskih odnosa s Kinom, nakon što je EU uveo carinu na njihove električne automobile, a oni otkazali izvoz svinjskog mesa iz Europe prema Kini, doći do ovoga. Nismo se nadali da će kilogram svinjetine s 1,60 skliznuti na 1,16 eura, što je do sada pad od 30 posto. Na kraju će svinje završiti na jednom euru”, ogorčen je Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo HPK-a.

Ovaj svinjogojac na svoju farmu još nije vratio svinje nakon afričke svinjske kuge. Čeka rješenje, a ako ga ne dobije, kaže nam, ići će u neku drugu granu stočarstva.

“Ne žalim se govoreći da je netko kriv, spreman sam čekati, ali mi je važno da mi netko kaže što mogu. Iako trenutno nemam svinja, kada vidim što se događa svinjogojcima, dođe mi da plačem od jutra do mraka od muke”, iskreno kaže i pita se tko će ovo malo svinjogojaca, kojih je ostalo u Hrvatskoj, natjerati da proizvode nešto po cijeni od 1,70 do 1,75 eura, a za to dobiju 1,16 ili svega euro.

“To je razlog zbog kojeg se protivimo zamrzavanju cijena. Građani trebaju znati da u skoroj budućnosti neće jesti meso proizvedeno u Hrvatskoj jer ga nitko ne otkupljuje jer su naši uzgajivači pred zatvaranjem, pred bankrotom”, ukazuje na problem.

“Kupce ne želimo omalovažavati jer znamo koliko se prije moglo kupiti za 750 kuna, a što danas za 100 eura. No cijena svinjetine je, za one koji se još ne snalaze u eurima, ispod devet kuna”, kaže Golubović.

Slaže se s njim i dugogodišnji uzgajivač svinja Mirko Kolić iz Đakova, a on na svojoj farmi zapošljava 13 radnika i surađuje s oko 10 kooperanata.

“Slična je situacija bila i 2010. godine, kada sam ljude poslao na biro pa ih nakon četiri mjeseca vratio na posao. No sada smo duboko zagazili u kredite, projekte preko fondova EU-a pa to ne mogu, ne želim i ne smijem napraviti. Dodirnuli smo dno. Lošije ne smije biti. Čekamo uzlaznu putanju, da se krivulja počne podizati jer trenutno radimo s minusom”, govori nam Kolić, uzgajivač koji sada ima oko 7000 svinja, a godišnja proizvodnja penje mu se na oko 20.000 tovljenika s kooperantima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.