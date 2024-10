Šef MI5 upozorava: ISIS i Al Qaeda ponovno ciljaju Europu, a Rusija želi kaos

Podijeli :

REUTERS/Gonzalo Fuentes

ISIS i Al Qaeda predstavljaju "ponovnu" prijetnju Ujedinjenom Kraljevstvu, upozorio je čelnik britanske sigurnosne službe (MI5) u javnoj izjavi u utorak, dodatno upozoravajući na terorizam koji se sve više oslanja na djecu i internet.

Više od trećine nedavnih, prioritetnih istraga MI5 uključivalo je veze s inozemnim terorističkim skupinama, rekao je glavni direktor agencije Ken McCallum u govoru u Londonu, pri čemu je ISIS posebno nastavio “napore za izvoz terorizma”, prenosi CNN.

Jedna od osam osoba koje istražuje služba zbog umiješanosti u terorizam su maloljetnici, rekao je McCallum, što je trostruko povećanje od 2021.

Često na nišanu

McCallumov govor dolazi usred niza zapadnih upozorenja o sve većem riziku od državno sponzorirane sabotaže od strane država, uključujući Rusiju i Iran, i dok ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku ljuljaju globalnu sigurnost.

Sveukupno, njegova je agencija spriječila 43 teroristička napada u kasnoj fazi od ožujka 2017., što znači da su organizatori često bili “u zadnjim danima planiranja masovnog ubojstva” – rekao je McCallum novinarima. Oko tri četvrtine rada agencije bavi se islamističkim ekstremizmom, dok se četvrtina odnosi na krajnje desničarske skupine, rekao je.

“Snažno smo živi u riziku da događaji na Bliskom istoku izravno potaknu terorističku akciju u Ujedinjenom Kraljevstvu”, rekao je. No iako je došlo do porasta remećenja javnog reda i mira i zločina iz mržnje, ali to se još nije pretvorilo u terorističku aktivnost, rekao je.

ISIS je, međutim, ponovno čvrsto na nišanu agencije. Pet godina od pada samoproglašenog kalifata ISIS-a u Iraku i Siriji, skupina se pretvorila u terorističku mrežu sa ćelijama raširenim diljem svijeta, uključujući Afriku, Bliski istok, središnju i jugoistočnu Aziju.

“Nakon nekoliko godina otkako su bili sputani, nastavili su s naporima izvoza terorizma”, rekao je. A Al Qaeda je “nastojala iskoristiti sukob na Bliskom istoku, pozivajući na nasilne akcije.”

Sve više maloljetnih terorista

McCallum je u utorak rekao da ruska obavještajna agencija GRU nastavlja s “trajnom misijom stvaranja kaosa na britanskim i europskim ulicama”, provodeći operacije koje uključuju “paljevinu, sabotažu i više”.

I otkrio je da su MI5 i britanska policija odgovorili na 20 terorističkih zavjera koje je podupirao Iran u Britaniji od početka 2022.

“MI5 ima vraški težak posao”, rekao je McCallum. “Prvih 20 godina moje karijere ovdje bilo je previše terorističkih prijetnji. Sada se suočavamo s njima zajedno s atentatima i sabotažama koje podržava država, u pozadini velikog europskog kopnenog rata.”

Francuska spriječila tri teroristička napada tijekom OI-a! Evo koje su im bile mete

Zapad je dugo optuživao GRU za orkestriranje drskih napada visokog profila, uključujući kibernetičke napade, uplitanje u američke predsjedničke izbore i napad nervnim otrovom u Salisburyju u Engleskoj 2018.

U veljači je direktor FBI-a Christopher Wray rekao da je američka agencija poremetila mrežu od više od 1000 hakiranih internetskih usmjerivača koje je GRU koristio za operacije kibernetičke špijunaže protiv Sjedinjenih Država i njihovih europskih saveznika.

“Uzmete li novac od Irana, Rusije ili bilo koje druge države da izvršite nezakonite radnje u UK-u, pokrenut ćete svu težinu aparata nacionalne sigurnosti na vas”, rekao je McCallum. “To je izbor zbog kojeg ćete požaliti.”

U međuvremenu je istaknuo niz novih trendova na koje njegova agencija odgovara. Među najupečatljivijim je porast broja maloljetnika protiv kojih se vodi istraga zbog kaznenih djela terorizma; ekstremno desničarski terorizam posebno privlači mlade ljude, rekao je, “potaknut propagandom koja pokazuje lukavo razumijevanje online kulture.”

Naveo je tri nedavne presude protiv britanskih tinejdžera kako bi naglasio raznolikost prijetnji s kojima se suočavaju. “Jedan je planirao napad na britansku sinagogu. Drugi je objavio materijal koji je inspirirao smrtonosne masovne pucnjave u SAD-u. Treći je skovao planove da izbode ljude na glazbenom festivalu i dijelio terorističku propagandu na internetu”, otkrio je McCallum.

