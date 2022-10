Tijekom jučerašnjeg posjeta ruskog predsjednika Vladimira Putina poligonu za obuku ruskih snaga snimljen je i muškarac koji je pratio Putina noseći aktovku.

Kako javlja Sky News, muškarac koji se nalazio u pozadini držao je nešto za što se sumnja da bi mogao biti tzv. čeget, jedan od ruskih nuklearnih kovčega, poznat i kao nuklearna nogometna lopta.

📹 | #Russia|n President #Putin visits recruits in Ryasan near #Moscow, shoots with sniper rifle. pic.twitter.com/97bxdrYWLA