Srušio se ruski vojni avion, pilot poginuo

Ruski vojni avion srušio se u regiji Belgorod, objavio je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov na svom kanalu na Telegramu.

“Zrakoplov Ministarstva obrane srušio se nedaleko od grada Valujke. Na mjesto događaja izašle su hitne službe i tim istražitelja”, napisao je.

“Avion Su-25 Ruskog ratnog zrakoplovstva srušio se dok se vraćao s bojnog polja u regiji Belgorod nakon što je obavio vojnu misiju. Pilot je poginuo”, priopćeno je iz Ministarstva obrane, prenosi TASS.

🇷🇺🇺🇦An aircraft of the Russian Armed Forces crashed in the urban district of Valuysky in the Belgorod region. According to preliminary data, the aircraft was an Su-25. The pilot was saved.#Russia #Ukraina#UkraineWar #Ukraine #UkraineWarNews #RussiaUkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/rMqcb5sXxO